日本男生井手上漠仲靚過女生　同姐姐合體根本係兩姐妹

在現今世代愈來愈多人開始重視自我性別認知，勇於做自己，從外表上看不出真實的性別。就好似日本一名年僅16歲的男生井手上漠咁，五官清秀留著一頭中短長髮，美麗的外表好難想像他原來是男生。比女生還像女生的他，近日在節目上公開一張同姐姐的合照，再次掀起網上討論，同時亦令許多女生都自嘆不如「我不配當女的」，對他有讚無彈。

如果井手上漠不講明自己的性別，別人還以為他是女生。（網上圖片）

去年有日本雜誌《Junon》舉辦了一場美男子選拔賽，名為「Junon Super Boy」，來自島根縣16歲的井手上漠就是其中一名參賽者，他憑著清秀又可愛的外表吸引廣大觀眾關注，一開始大家都以為他是女生，沒想到知道他是男生後，無不驚訝連連。雖然他到最後還是被淘汰掉，無緣冠軍寶座，但已經令他一夜爆紅，同時吸引不少經理人公司力邀合作，具話題性的他已經是節目力邀的當紅炸子雞了。

就在近日他獲邀上節目並大方地公開同姐姐合照，姐弟二人站在一起，憑藉甜美的外型再加上擺出超可愛的Pose根本就是兩姐妹，因此不少網友都對井手上漠的外型都有讚無彈。雖然好多女生都自嘆不如他，「我不配當女的」﹑「我好酸」…但都一致認為他的確是沉魚落雁之容，可愛又溫柔，甚至美麗到連男網友都話想同他拍拖，「想和他交往」﹑「男人理想中的女友」…可想而知他的魅力比起女生還要厲害。

井手上漠去年比賽時，一出場已經令人嘩然。（網上圖片）

井手上漠（左）同姐姐合照，根本就是姐妹。（網上圖片）

目前就讀高中一年級，身高163cm的他，其實從小就已經發現自己同其他男生非常不同，所以他勇敢地做自己，幸好得到家人同島上的島民支持。相信好多人都想了解他到底是喜歡女生還是男生，對於這個問題他自己亦表示經常被問到：「我自己也不清楚，我還沒談過戀愛。」

而日本媒體就形容他是「無性別男生」，意謂著是追求美麗事物對打扮有濃厚興趣的，他們同自身性取向無關，因此他們不是同性戀，亦不是所謂的「偽娘」，只是打扮比較中性的男生而已。近年日本亦出現好多「無性別男生」，他們的美貌非常出眾往往成為熱門話題。

井手上漠的外表根本同女生沒有分別。（網上圖片）