【多圖】華姐季軍吳雅珠海灘水著騷長腿曬日光浴　網民：噴血了！

撰文：林迅景
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左至右，2019年《國際中華小姐競選》亞軍王慧媛（Stephanie）、冠軍陳曉華（Hera）、季軍吳雅珠（Gina）。（資料圖片）
2019年《國際中華小姐競選》分別由陳曉華（Hera）、王慧媛（Stephanie）、吳雅珠（Gina）奪得冠亞季軍。雖然該晚節目收視未算是十分之高，不過網上討論就被非常熱烈。除了大家集中討論又充滿熱帶風情、來自夏威夷的亞軍王慧媛（Stephanie）之外，賽後在個人IG上Post性感火辣比堅尼相的季軍吳雅珠（Gina）亦深受網民喜愛。（傳送門：【中華小姐2019．多圖】佳麗們感情超好 IG大曬後台性感比堅尼相）
所以話，後台永遠都係最繽紛嘅地方。（IG圖片）
IG靚相按下圖：
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雖事後Gina就已迅速刪除該輯火辣比堅尼相，但因夏日即將到來，外國長大的她們當然會去享受陽光與海灘。繼日前華姐亞軍王慧媛到海灘曬太陽之後（傳送門：華姐亞軍王慧媛水着Look夏威夷食甜品曬太陽 網民：我又想食呀！），季軍吳雅珠（Gina）也在IG發佈最新動向－海灘日光浴！她在IG更表示自己到了美國拉斯維加斯旅遊，更仔網民留言：「很Hot的照片，噴血了。」
雖然吳雅珠（Gina）的泳衣只是一件頭，但也以顯出她完美的身材。（IG圖片）
2019年《國際中華小姐競選》季軍吳雅珠圖輯：
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