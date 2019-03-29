金燕玲完成第二次化療狂甩頭髮　過程痛入骨髓生不如死

64歲的金燕玲月初到電台接受密友蘇施黃（阿蘇）主持的節目《大玩派》訪問，自爆在上個月確診患上子宮癌，還要接受6次化療。昨日（28）她再度上阿蘇的節目，分享抗癌的辛酸歷程，更直言很痛苦，令她生不如死。

金燕玲再度上蘇施黃主持的節目《大玩派》接受訪問，剖白抗癌辛酸歷程。（影片截圖）

金燕玲戴上口罩和漁夫帽上電台接受訪問，雖然她表示自己目前狀況好好，但阿蘇就透露金燕玲已經完成第二次化療，戴帽是因為已經光頭。金燕玲表示第一次化療時已經開始掉頭髮：「實情上次上節目頭髮已經甩得好緊要，我用好強嘅噴髮膠Gel住，但後尾我一洗頭，甩到好得人驚，三大堆，成個浴缸都係頭髮，我以為自己可以捱到第2次化療，但抹頭時照鏡發現甩到一撻撻。」雖然在化療前已經有心理準備，但親身經歷時仍然很難受，她更一度哽咽：「我唔可以話畀你聽係一件好舒服嘅事。」

阿蘇在Facebook Post了一張合照，戴帽的金燕玲對着鏡頭擺V字手勢，態度積極。（Facebook圖片）

事後她乾脆讓髮型師將自己的頭髮剃光，坦然接受現實，她也寄語面臨同樣狀況的朋友，情況會越來越差，所以要調整自己的心態「已經發生咗或將會發生嘅嘢係控制唔到，但我知會好返，呢個係長時間抗戰。」阿蘇大爆金燕玲每天都花很多時間綁頭巾扮靚，但金燕玲就解釋稱自己希望保持形象，並提出建議：「其實喺有頭髮時準備假髮、帽同埋巾呢，同你光頭去試嗰啲嘢係兩回事。我今日第一次戴帽，原來光頭係好凍，好多朋友送帽畀我，我好多謝佢地，但其實10頂有7頂都唔啱。」

金燕玲月初上節目時未有戴帽，但原來她為了髮型花了不少心思。（影片截圖）

提到化療過程，金燕玲坦言這次比第一次要辛苦得多：「成個星期啲骨非常之痛，係神經痛，要叫工人姐姐幫我按摩，一掂就痛，因為嗰種痛係裏面，辛苦嘅程度嘔已經係好小事，痛到你係感受到生不如死，但大家唔好驚，呢個係必經嘅一樣嘢。」最後她也表示一來自己喜愛美食，二來明白需要有體力同病魔去鬥，所以一定會好好吃每一餐：「諗啲自己有興趣嘅嘢，將你嘅注意力分散，唔好成日諗啲唔開心嘅嘢，我諗呢段時間係我一世人處於最平靜嘅一段時間。而家起身就食早餐，之後就喺屋企慢慢行，行到攰又去瞓，瞓醒又食，每日都重複做呢啲嘢。」阿蘇大讚金燕玲心態好，希望她第三次化療順順利利。

雖然因為化療搞到甩頭髮，但金燕玲依然保持樂觀態度，勇敢面對，希望她早日康復。（視覺中國）

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