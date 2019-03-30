【福爾摩師奶】結局簡約有心思　監製方駿釗親證大結局兩個解讀

TVB懸疑推理劇《福爾摩師奶》昨晚結局，作為觀眾期待已久的百分百TVB自家劇，不過收視一直徘徊在23、24點，未能更上一層樓，但隨着劇情越演越烈，討論度甚高，尤其是結局篇劇情緊凑，相信觀眾對這套劇的總體評價都算不錯。估計兩星期後的收視報告，應該有25點或以上。

《福爾摩師奶》作為TVB拿手的懸疑查案劇，由開播至今一直備受關注。（劇照）

題材破格 劇情新穎

《福爾摩師奶》以懸疑推理為主題，過往TVB製作的推理劇收視口碑雙豐收，包括《刑事偵緝檔案》系列、《法證先鋒》系列、《鑑證實錄》系列等，所以多年來推理劇一直深受觀眾喜愛。而劇集就以在英國發生的連環兇殺案「開膛手傑克」為藍本改編，作為一部虛構的電視劇，讓消失在倫敦街頭的開膛手傑克來到香港再次作案，是一種大膽的嘗試。

劇集以「開膛手傑克」為藍本改編，將故事搬入油麻地。（劇照）

頭段感情戲太重

劇集將開膛手的故事搬入油麻地，由松松飾演的爵士夫人追查案件。雖則爵士夫人的角色設定是善於觀察和邏輯推理，不過用足足25集去估兇手，而又不是每一集都有推理情節，似乎未有表現出爵士夫人的偵探頭腦和出色的查案能力。另一方面，劇中的「香廬」內出現很多角色，原本以為會推動劇情發展，但反而用了太多篇幅去鋪排，摻雜過多的市井人情和人物關係，拖慢節奏，令懸念和結局的揭示中間過程太長，難免會令觀眾失去耐性，特別令抱着查案心態的觀眾有落差。

劇集有很大篇幅都在鋪排，出現了很多角色，但對劇情推動作用不大。（劇照）

如果費查夫人一早成為更練局顧問？



《福》劇尾段的確不錯，雖然有bug位，但至少引到網民估兇手，如果松松姐姐角色感情線少一點，可以早一點查案，例如一早成為更練局的查案顧問，之後查一些民初時發生的著名懸案，然後final boss 在這些案件中，間中出現留下綫索，讓松松好似接近final boss，但實則還有很遠，那就可以令觀眾整個過程都充滿刺激，就算全劇只有一個兇手都不會覺得太長，因為觀眾一直陪着松松查案及成長。

好像美劇《Mentalist 》（港譯：心計 明珠台曾播映），主角Patrick Jane由第一季第一集開始，就是要為愛妻及女兒報仇，要追查連環殺手Red John的下落，但追到第六季尾主角才可以親手鍊死Red John，但觀眾唔會嫌悶，亦會為主角報到仇而高興，因為劇本設定了主角，加入了警察局當顧問，平時協助警察查其他案件，Red John的線索間中在案件中出現，不斷「吊」觀眾癮，又不斷令觀眾對主角增加感情。

+ 8 + 7 + 6

陳瀅表現有驚喜

除劇情外，劇集各人的發揮其實不錯，這次是松松繼《全職沒女》之後再拍TVB劇，劇中有發生在她身上的情節豐富，不過論有爆炸力的場口，一定是陳瀅，尤其在最後五集，以致結局都是最血腥，陳瀅演出是到位，情緒大起大跌的戲，做得自然，唯獨一些生活化的場口，還有很大的進步空間，這一點監製方駿釗都有同感，他接受訪問時都表示陳瀅這次演出有75分，不過她的機會越來越多，相信會很快站穩一個位置。

陳瀅這次在劇中戲份甚多，角色豐富有故事性，她的演出備受讚賞。

+ 10 + 9 + 8

開放式結局富想象空間

在昨晚（29日）播出的大結局中，雖然都有BBQ場面出現，不過最尾是相當有心思，亦非一般無綫劇集結局，劇情講述黃智賢不小心自爆了不懂得游泳，令松松再度懷疑他，之後就出字幕，這個開放式結局，簡約但有效果，網民都討論這個結局，而監製方駿釗在回覆《香港01》時也透露結局有兩個解讀：「其實我同編劇都冇一個固定嘅立場，第一就係一夫真係講大話，小木蘭唔係意外死咁簡單，係阿Ben救主心切，甚至因為好愛慕松松，做咗啲好錯嘅事，謀殺小木蘭開佢膛製造不在場證據；第二就係阿Ben話唔識游水其實係出於禮貌拒絕村民嘅要求，性格多疑嘅松松再次懷疑一夫，其實阿Ben係無辜嘅。選擇相信邊個就畀觀眾自己決定啦。」無論是邊種解讀，都是源於一夫對夫人的深情。

最後揭曉一共有5位開膛手，每個人開膛的原因各不相同。（網上圖片）