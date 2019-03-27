【福爾摩師奶．劇透】陳瀅江嘉敏姊妹決裂　開膛手原來有好多個？

TVB懸疑查案劇《福爾摩師奶》將會在星期五播出大結局，劇情也越來越緊張！上集講到狄練目（徐榮飾）發現喬百川（林韋辰飾）的屍首，更在沙灘搜查到素嘉（陳瀅飾）的破爛衣袖，懷疑百川的死與素嘉有關係，但最後卻慘被割頸而死。翌日，油麻地再發生開膛手命案，祖迪決意留守「香廬」找出真兇。她在細讀狄練目的日記後，發現原來他對一夫（黃智賢飾）起疑。另一邊廂，曉堯（江嘉敏飾）聞到一夫身上的鴉片酊，想起媽媽丁月（王綺琴飾）遇害時兇案現場遺留的味道，妹娣（陳煒飾）亦記起一夫曾拜祭過小木蘭（劉嘉琪飾），種種證供指向一夫，祖迪終與一夫對質，而一夫最終亦承認了自己是開膛手。

狄練目（徐榮飾）最後被割頸而死。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會講到一夫向祖迪坦白殺小木蘭的原因及過程，祖迪得知後大受打擊，兩人終反面。另一邊廂，陰司財（鄭敬基飾）分別利誘一夫及高醫生（陳嘉輝飾）合作，意圖做出不法之事。一夫因為腳傷感染，需要服食鴉片酊止痛度日，更不時產生幻覺……曉堯目擊游池（余德丞飾）與素嘉接吻，終意識到游池的書信與日記情感有別，更令曉堯與素嘉的姊妹情受到考驗。

一夫（黃智賢飾）向祖迪（陳松伶飾）坦白自己是開膛手，殺死小木蘭（劉嘉琪飾）。

曉堯（江嘉敏飾）親眼見到游池（余德丞飾）與素嘉（陳瀅飾）接吻，好hurt呀！

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劇集只剩下最後兩集，開膛手的身份亦逐一揭曉！當中包括白羅拔（杜大偉飾）因為喝了神仙水產生幻覺，繼而模仿開膛手殺死白牡丹；關一夫向祖迪承認自己殺死小木蘭，也是開膛手；素嘉與狄練目的死扯上關係，更被拘捕入獄……但原來除了以上3人之外，還有2人都是開膛手，不過就要等到大結局先會正式公布，大家要拭目以待！

素嘉被拘捕入獄，到底她的下場如何？

白羅拔（杜大偉飾）因為喝了神仙水產生幻覺，殺死白牡丹，他也是開膛手之一。（IG圖片）

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