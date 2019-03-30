揀伴娘真係好重要！　盤點圈中新娘被搶鏡的例子

近日，內地網民瘋狂分享一張照片，一名穿著裙褂的新娘子，旁邊跟著一位撐傘的伴娘，結果新娘的風頭全被穿上低胸裝的伴娘搶過，有網民還調侃新郎哥，說他是選錯娘子了。

大家近日應該睇唔少呢張相喇。（網上圖片）

當然，結婚並不是只看樣子，而且美與不美也不是外人來判定，在新郎的眼中永遠都是新娘子最美的。其實，即使新娘再美，旁邊的伴娘團也有可以搶過新娘的風頭，始終各花入各眼，但相信新娘並不會介意，反而圍繞著自己身邊的好姊妹都是大美人會更令她自豪。在娛樂圈中，不少新娘子的伴娘團也是「靚爆全場」，甚至有些會被冠上「最美伴娘團」的稱號，不知大家又見過了沒有？

TVB藝人王君韾於2017年與圈外人Daniel結婚，而她的伴娘團有前處女黨成員李亞男、鍾嘉欣、岑麗香和苛芸慧，還有教友裕美及衛蘭，個個都是美艷動人。

雖然伴娘個個都咁靚，不過新娘依然好搶鏡！

+ 7 + 6 + 5

台灣女神陳妍希於2016年與內地男星陳曉在北京舉行世紀婚禮，當時她被網民取笑「捉蟲」，竟找來比自己更靚的鍾欣潼（阿嬌）及台灣女星陳喬恩當姊妹，可說是完全被比下去。

更有網民質疑點解陳妍希要塗上烈焰紅唇。

+ 5 + 4 + 3

2017年，內地演員周揚在舉行婚禮時請來了大學室友兼閨蜜劉亦菲擔任伴娘，結果所以相片都被「仙氣」劉亦菲搶盡。

又真係有少少妹仔大過主人頭嘅感覺。（微博圖片）

+ 3 + 2

卓韻芝於上年年尾與從事電影美術工作的梁子賢結為夫妻，而她的姊妹團可謂「勁到爆」，不是美與不美這麼簡單，而且位位都地位超高，不過卓韻芝依然是焦點所在，幾位姊妹亦不介意放下身段，證明感情超好！

由鄭秀文（Sammi）、梁詠琪（Gigi）、蔡卓妍（阿Sa）和朋友組成的「粉紅姊妹團」。

+ 3 + 2

安以軒於前年下嫁澳門富商陳榮煉，在夏威夷舉行盛大婚禮，其中安以軒一眾安氏企業的姊妹淘劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda等都有出席，姊妹團個個都勁靚，搶唔搶鏡就見人見智喇。

一眾姊妹團都穿起橙色短裙，相當癢眼。

+ 5 + 4 + 3

上面有提到王君韾結婚，而她的好姊妹苟芸慧結婚時，伴娘團更盛大，九姊妹由岑麗香、王君馨、李亞男、倪晨曦、伍詠薇、簡慕華、梁嘉琪、潘曉彤以及一位圈外的好姊妹組成，個個都不比新娘子遜色，靚爆全場！

你話邊個最靚呀？（資料圖片）

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