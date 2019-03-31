回顧入行至今仍被指「偽毒」　吳業坤：總有人睇我唔順眼！

藝人吳業坤（坤哥）將於下月舉行第二次紅館騷《吳業坤小句號演唱會》，昨日（30/3）接受電台節目訪問時，談到由2010年憑《超級巨聲2》入行，出道至今因多單的緋聞及被指「偽毒」而惹來不少劣評，對此坤哥坦言已經學懂如何面對負評。

一直被指是「偽毒」，面對種種負評，吳業坤表示網絡經常出現很多不平衡的聲音，無論怎樣做總會有人看自己不順眼：「其實呢個世代係變態，總有人唔喜歡『四眼仔』。呢個係『憎人富貴厭人窮』，係事實。當你係Nothing嘅時候，人哋唔會得閒踩你，但當你係Something，其他人就會唔抵得，捉住一啲事去講。呢樣嘢好奇怪，但其實以前我做網民嘅時候都有咁嘅思想。」坤哥表示不明白為何總要去罵一個跟自己沒有關係的人，不欣賞的話，都不用踩一腳，由此體會到當沒辦法互相溝通的時候，倒不如不理這些網民：「要學習嘗試放下遺憾。」

面對種種負評，坤哥坦言已經學懂如何面對，因為入行前都曾經是這些網民。（資料圖片）

另外，對於過去一年主攻拍劇，而減少製作音樂，坤哥坦言感慚愧：「坐喺叱咤頒獎台下係有少少失落嘅，當我聽到其他歌手嘅故事，知道佢哋經歷過嘅事，我都有啲慚愧。自己確實（在音樂上）放少咗心機同時間，不過熱情同熱血都仲喺度。好似上年年頭去咗法國造《凱旋門》，又拍咗《精裝追女仔》同《神不守舍》嘅MV，好多唔同嘅合作我都有做，只不過冇好高調話畀人知我依家做緊咩。」