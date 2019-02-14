【情人節】自稱單身29年　吳業坤終於有女朋友：佢陪咗我好多年！

吳業坤今日（14/2）到商台接受訪問，透露今日情人節偷偷地訂了一束紅玫瑰鮮花送給前世情人的媽咪：「之前母親節都有送花，但情人節送花係我第一次送畀佢，其實呢紥花都好貴成千幾蚊，但情人節冇所謂啦，有時間都要畀啲驚喜佢囉，除左母親節之外好事嚟嘅，係值得嘅。」

今日情人節坤哥特意訂了一束紅玫瑰花，為媽咪送上驚喜。（吳子生攝）

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終於出Pool：佢叫做「五姑娘」！

坤哥情人節不愁寂寞，有三位靚女陪住過，可為艷福無邊。坤哥笑言：「今晚會去睇阿JW王灝兒、鄭欣宜及鄭融嘅《友人抱抱音樂會》啦，好多謝佢哋喺呢個情人節入面，佢哋很放棄自己嘅伴侶，去做一場Show畀一啲寂寞人士，好感激佢哋，因為我都係其中一位寂寞人士，數數手指，原來都單身咗就嚟29年，陪咗我咁多年嘅女朋友係我呢五隻手指，佢叫『五姑娘』，哈哈！」

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吳業坤個唱將於4月19日在紅館舉行，官方網站已經有得預售，坤哥表示：「售票情況好理想，一啲都唔擔心。」（吳子生攝）

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