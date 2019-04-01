任何仁潛水1個月籌備開個人演唱會　網民力推與清潔龍阿德合唱

香港消防處代言人「任何仁」自去年推出後即火速爆紅，不過最近任何仁似乎冇晒聲氣，原來密謀開演唱會！今日凌晨消防處就特別出Post及宣傳片公布即將舉行《任何仁四月天JUST SHOCK IT演唱會》，預祝香港700萬人成為任何仁，而海報就見到任何仁手持電結他，似乎想學霆鋒單線Solo咁款。任何仁開處女Show可謂有今生無來世，更表示絕不加場，必定一票難求！

（香港消防處Facebook）

任何仁一出Post就獲瘋傳，今次任何仁一出道幾個月就開到演唱會，原來有強勁嘅後盾，包括「英強愚樂有限公司」、「應急文化全力支持」及「消記茶餐廳冠名贊助」。而宣傳片中就見到兩位任何仁拎住結他自彈自唱，模仿周星馳在電影《少林足球》與大師兄（黃一飛）唱歌嘅改編片段。

點擊下圖看宣傳片段照：

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不過有眼利嘅網民就知道係趁愚人節應節出Post，還留言表示想同任何仁瘋狂唱《不許你注定一仁》、《無仁之境》、《月球下的仁》、《但願仁長久》等惡搞改歌名。另外，除了有大批網民大讚消防處的宣傳手法，還自製惡搞歌單，要將任何仁推到去做台灣天團五月天嘅演唱會嘉賓之外，更希望任何仁能夠同清潔龍阿德Crossover。

點擊以下圖輯看網民搞笑留言及自製歌單：