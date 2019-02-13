【情人節】任何仁現身介紹「應急三識」　願天下有情人終成任何仁

為加強市民應急準備意識，消防處去年10月成立「社區應急準備課」，更推出宣傳「人人可為生命危急人士進行急救」的代表角色「任何仁」。消防處今日（13日）在其Facebook專頁上載一張「任何仁」的圖片，配以「應急三識」，如紅色防火滅火、黃色救人自救，以及綠色疏散逃生的主題標籤，祝願天下有情人終成「任何仁」，隨時可救人。

消防處去年10月成立「社區應急準備課」，推出「應急三識」，並推出「任何仁」教導市民「識滅火」，「識自救」和「識逃生」。（資料圖片）

消防處今日（13日）趁情人節前夕，發出「任何仁」的情人節圖片帖文。「任何仁」獨自坐於劃有心心圖案的沙灘上，旁邊擺有紅、黃和綠色的燈籠椒，寓意「應急三識」。另外，帖文又寫上「邊度有人用「應急三識」幫人，邊度就有愛；願天下有情人終成任何仁」。

帖文更大玩主題標籤（hashtag），例如任何人有緣就會遇到另一位任何人、應急三識：紅色防火滅火、黃色救人自救，以及綠色疏散逃生等，可助提高廣大市民的應急準備意識，以及在面對危難或突發事故時的應變能力，更祝願天下人情人節快樂。

警方以「意亂情迷二人晚餐」為題，從中列出網上情緣編徒的手法。（香港警察FB專頁圖片）

另外，鑑於網上情緣騙案日漸增加，而受騙者又以女士居多，警方也趁情人節在官方Facebook專頁出帖，以「意亂情迷二人晚餐」為題，總結網上情緣編案手法，提醒「妳」要小心騙徒騙情騙財，如有懷疑應即致電「防騙易」熱線18222。