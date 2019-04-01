徐熙娣登報向蔡依林道歉︰因為我做了對不起她的事？

台灣女星徐熙娣（小S）今日（1日）突然在報章刊登一則道歉啟事，內文寫「本人徐熙娣正式登報道歉。因為我做了對不起蔡依林的事情，但我希望像從小到大一樣，把最好的東西都讓給我…」下款更自稱「道歉人」。無故登報道歉令人摸不著頭腦！

小S今（1日）突登報向Jolin道歉，未知是否特意選在愚人節的這天呢？（微博圖片）

不過，今天是愚人節，會否是一個她們之間的玩笑呢？看蔡依林（Jolin）的Facebook就不難發現早前其實她有上載一系列關於她的新歌《紅衣女孩》的宣傳照，看到Jolin﹑小S和王柏傑合演MV。由此推斷，這道歉聲明可能是為新歌宣傳造勢。Jolin也在Facebook發了一則寫道「道歉了！」的帖子，似是回應小S的舉動。而在《紅衣女孩》的宣傳片中，出現了一個穿著新娘服飾的無頭女屍，風格恐怖懸疑。

Jolin的新歌《紅衣女孩》將會在明天發布。（蔡依林Facebook圖片）

有台灣傳媒向小S證實是為拍MV而道歉，但她就賣關子不肯透露更多。MV將於明天（2日）中午12時公開，看來到時自有分曉。

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