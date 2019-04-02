【EXO．多圖】Chen個人處男作回憶戀愛點滴　即橫掃音源榜冠軍

韓國男團EXO成員Chen昨日（1/4）推出首張個人迷你專輯《April, and a flower》，為了隆重其事，所屬公司SM娛樂舉行新碟發布會，與主持兼EXO成員之一Xiumin，向當地傳媒介紹《April, and a flower》，晚上又舉行音樂會，為EXO-L（EXO歌迷）表演新專輯主打歌《Beautiful Goodbye》等六首歌曲，令EXO-L聽出耳油。

Chen首次推出個人專輯，昨日舉行發布會為傳媒介紹個人處男作。

《Beautiful Goodbye》是鋼琴伴奏的抒情曲，講述戀情感情漸淡，男方只能回憶兩人初次見面的美好畫面。《Beautiful Goodbye》昨晚韓國時間晚上六點推出，隨即登上Melon、genie、Bugs 、olleh、MOMOPLE、VIBE（NAVER MUSIC）等各大音源榜冠軍，證明EXO無論組合，還是成員個人深受EXO-L和普遍樂迷歡迎。

EXO成員xiumin（左）擔任Chen發布會嘉賓。（視覺中國）

主打歌《Beautiful Goodbye》橫掃音源榜冠軍，相信Chen一定飲得杯落。（視覺中國）

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