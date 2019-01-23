【GAON 2018】BTS防彈少年團缺席仍獲嘉許　Wanna One奪第100個獎

韓國音樂頒獎禮「GAON Chart Music Award 2018」今晚（23日）在首爾隆重舉行，雖然BTS防彈少年團、Wanna One和EXO缺席今次盛會，仍獲大會頒發唱片部門「本年度歌手獎」，其中BTS防彈少年團更憑《LOVE YOURSELF》系列專輯，連掃第二、三季唱片部門「本年度歌手獎」，成為目前為止獲得最多獎項的男團。BTS防彈少年團透過影片感謝A.R.M.Y（BTS歌迷），又透露現正籌備新碟，日後會繼續努力。

BTS防彈少年團則連續獲頒兩個唱片部門「本年度歌手獎」。（影片截圖）

Wanna One活動短短一年半已狂掃100個獎，非常威水！（網上截圖）

另外，明天（24日）舉行一連四場解散演唱會的Wanna One獲得掃第一季唱片部門「本年度歌手獎」，也是Wanna One獲得第100個獎項。雖然Wanna One為準備演唱會而缺席頒獎禮，他們也透過影片致謝，相信這個獎對Wanna One而言是完美結局；而同樣缺席的EXO則獲得第四季唱片部門「本年度歌手獎」，EXO表示：「因為粉絲們的關愛，我們得到好結果，因而感到幸福。

同樣缺席的EXO也獲頒唱片部門「本年度歌手獎」嘉許。（影片截圖）

重溫BTS防彈少年團、Wanna One及EXO獲獎時刻