盧凱彤太太余靜萍為蔡健雅拍《遺書》MV　以「雨水」詮釋生命真諦

蔡健雅（Tanya）2018年大碟《我要給世界最悠長的濕吻》首波熱門單曲《遺書》正式版MV今日（2日）上線。雖然首歌已經推出一段時間，但蔡健雅解釋說：「我認為這是一首需要走一段旅程的歌，所以MV的準備也花了一定的心思。」同時，這隻MV由盧凱彤（Ellen）太太余靜萍執導，她是蔡健雅心中的不二人選。

拍攝前，Tanya與余靜萍曾多次商討，余靜萍提出「雨水循環」的想法與Tanya想要在MV中體現的初衷和理念不謀而合，二人認為這支MV的「主角」不是悲傷的，而是充滿光明。為讓歌曲的情緒更加連貫，Tanya還提出一鏡到底的拍攝方案。

在Tanya看來，降落的雨水既灌溉大地，又會蒸發到天上，再在適當的時機從天而落，整個不斷循環的過程就像人的一生，當中有喜悅也有悲痛。「雨水，是上天帶給我們和大地的滋潤；淚水，是我們人類流下來，還給世界，世界又會還給我們。生命就是一種不斷的付出又得到。」Tanya解讀她的心意。

Tanya與余靜萍對《遺書》MV中體現的初衷和理念不謀而合。

對於非演員身份的Tanya來說，MV的拍攝非常艱難。因為一鏡到底對藝人定位、表情的要求必須連貫完整，為達到導演的要求，Tanya一共拍攝了五次，每次都要經歷「淋雨」、吹乾頭髮和衣服，再次快速繼續進入同樣的情緒，靠那一瞬間的默契爆發。值得一提的是，現場「遺書」感性的歌詞，需要加兩倍速度對嘴拍攝，加上一鏡到底的方式，令Tanya十分難忘。

MV拍攝花絮曝光後，有不少歌迷都給予反饋，而Tanya也希望大家會喜歡這首歌的MV：「真的能讓你們去回顧你們的人生，並找到生命的珍貴！」