朱晨麗拍攝新劇五癆七傷　忍痛兼畏高危企39樓拍天台戲

朱晨麗（朱朱）連月來集中火力拍攝新劇《法證先鋒IV》，日前該劇倘未煞青，她已投入另一劇集《大醬園》的拍攝，工作一浪接一浪忙不停，但她日前就發現手肘劇痛，原來手肘甩骹，但最慘是，在《法》劇煞青前，朱朱還要忍痛參與一場天台救人戲，而拍攝飛身救人時，朱朱再傷上加傷撞瘀小腿上五吋下五吋最痛位置。朱朱指手肘甩骹睇針炙時，醫師為她檢查時發現原來她的頸椎更嚴重，頸椎嚴重移位，「醫師問我係咪撞過車，我話冇，醫師好奇怪話冇撞車，點可以歪成咁？醫師好好幫我針炙又啪骨復位。」

朱朱越戰越勇！

朱朱表示手肘甩骹係舊患，更稱：「加埋之前有啲動作場面，所以傷上加傷。我只係睇到一次醫生，覆診都冇時間，而家患處仲隱隱作痛！因為忙緊拍《大醬園》，希望呢一、兩日可以再抽到覆診啦。」

希望朱朱博命之餘，都愛惜身體！

一向畏高的朱朱更為《法》劇，要克服心理障礙危站39層樓高的天台，期間還要飛身撲救僅穿剩Bra的企跳女子。當日由於天氣轉冷，現場又大風，令凍到腳震震的她「禍不單行」，「撲救」攬實Bra女時不慎撞到小腿最痛之處，很快便發現瘀了一大片，幸好沒有扭傷，她仍頂硬上繼續。談到畏高的她今次作自我挑戰，鏡頭前型到爆，朱朱即淆底說：「其實真係好驚㗎！冇遮冇擋企到咁高，風力又大，仲要喺圍邊衝過去救人，雖然有威吔，真係都腳軟，係咁叫自己唔好向下望，唔好四圍望，集中精神救人，不斷叫自己克服，好彩只係NG幾次就搞掂，我都幾滿意呢場戲。」

好期待睇成果呀！

一向畏高的朱朱更為《法》劇，要克服心理障礙危站39層樓高的天台，期間還要飛身撲救僅穿剩Bra的企跳女子。當日由於天氣轉冷，現場又大風，令凍到腳震震的她「禍不單行」，「撲救」攬實Bra女時不慎撞到小腿最痛之處，很快便發現瘀了一大片，幸好沒有扭傷，她仍頂硬上繼續。談到畏高的她今次作自我挑戰，鏡頭前型到爆，朱朱即淆底說：「其實真係好驚㗎！冇遮冇擋企到咁高，風力又大，仲要喺圍邊衝過去救人，雖然有威吔，真係都腳軟，係咁叫自己唔好向下望，唔好四圍望，集中精神救人，不斷叫自己克服，好彩只係NG幾次就搞掂，我都幾滿意呢場戲。」

+ 5 + 4 + 3

對於拍攝《法》劇，朱朱笑言自己練成「金剛身」：「呢套劇經常連踩十幾、二十個鐘，好多日只係瞓幾個鐘，或者只夠時間返屋企沖個涼，休息一陣又要繼續。（點樣捱得住？）靠意志囉，不過能夠拍部好劇，辛苦啲都值得嘅。」