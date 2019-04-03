【福布斯】歐陽娜娜打入傑出青年榜成台灣唯一　30人名單冇港人？

美國雜誌《褔布斯》的各種人榜都是國際認可的象徵，近日（1/4），《褔布斯》就公布了「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年榜」（30 Under 30 Asia），當中「娛樂與體育類」就發現到大家熟悉的名稱，年僅18歲的歐陽娜娜就以「台灣音樂家」的身份而列入其中，其簡介如下：「歐陽娜娜是一名台灣音樂家及演員，她做到了不可能的事：一方面，她透過在熱門電影《秘果》、《機器之血》中的角色而人氣大增；另一方面，她亦正認真地正追求發展音樂家的角色。雖然歐陽娜娜與Wiz Khalifa等明星合作過，但在2018年9月，她決定繼續在柏克萊音樂學院的學業。」

歐陽娜娜係憑大提琴成名㗎：

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香港藝人榜上無名

其實除了歐陽娜娜之外，榜上還有不少港人熟悉的面孔，可惜榜上並沒有香港人的名字。娛樂方面，包括有內地藝人劉昊然、內地導演畢贛、韓國女團BLACKPINK、韓國女歌手CL、韓國女演金泰梨等等。而運動員方面則有多位日本選手入圍，包括日本籍網球球手大坂直美、日本拳擊運動員井上尚彌、日本游泳運動員池江璃花子。

亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年榜名單如下：