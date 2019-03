歐陽娜娜工作室今天(21/3)在微博發表聲明:「她(歐陽娜娜)一直堅定認為,自己是中國人!」,引來不少網民熱烈討論。有指一切源於北京BTV電視台在播歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真的時候,裁掉和遮掉了歐陽娜娜,引起網友揣測是否與其父歐陽龍政治立場有關,搞到歐陽娜娜工作室要急急滅火。

2000年於台北市出生,現年18歲的歐陽娜娜在其facebook專頁轉貼聲明時,亦寫下一段文字,再三強調立場:「作為一個在海外的留學生,常會被問Where do you come from? I come from China. 這是我的回答。我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好,我是聽著四川話長大的,他們說人不管到哪裡都要記住自己的根。我為我身為中國人驕傲,我永遠記得我的祖籍是江西吉安,永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」引起網友熱議,當中更有人留言:「有種就別用台灣健保!」指她一邊認自己是中國人賺人民幣,一邊卻享受台灣的福利。

