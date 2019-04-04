蔡思貝成功洗底　網民大讚《鐵探》好靚女

備受關注的新劇《鐵探》在星期一晚（1日）隆重首播，新劇演員陣容強勁，除了有惠英紅和姜皓文加盟之外，許紹雄、袁偉豪、蔡思貝（Sisley）、楊明、王君馨等都表現亮眼。尤其是在第二集中，Sisley在一場吸毒過量的戲中演技備受讚賞，飾演臥底的她小背心加超短熱褲的造型更大獲好評！Sisley由初期被稱為「女版達哥」，到如今越來越靚女，絕對是成功洗底！

蔡思貝在新劇《鐵探》中的造型大獲好評，演出亦備受讚賞。（劇照）

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Sisley在2013年參選港姐入行，被視為大熱人馬的她，在比賽當晚表現直率又亮眼，但卻在公眾投票環節失去票源，屈居亞軍。當時的Sisley皮膚黝黑，化妝技巧欠奉，但簽約TVB後，隨即受到力捧，尚未卸任就參與拍攝《八卦神探》，飾演大學生蘇倩敏，造型清純。而她在第二部劇集《名門暗戰》中就飾演泰拳手馬小明，與蕭正楠有感情線。

Sisley在2013年參選港姐獲得亞軍，之後簽約TVB入行。（視覺中國）

Sisley在劇集《八卦神探》中飾演大學生蘇倩敏，與鄭俊弘有感情線。（網上圖片）

2015年Sisley在劇集《衝線》中已經擔正做女主角，但她一頭短髮的造型不太討好，更被批評演技生硬和聲線刺耳，讓人不想追看。同年還經歷人生低潮，不但被爆出虛報學歷，形象瞬間插水，負評如潮，更被網民指她外貌似足網絡紅人達哥，雖然她表示很介意被人直接稱呼為達哥，甚至是「蔡思達」，但外界說她像達哥的聲音反而愈來愈多。

Sisley在《衝線》中首次做女主角，但表現被網民狠批。（視覺中國）

Sisley還曾與達哥同場出席活動。（視覺中國）

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面對負評，Sisley都一一照單全收，並用行動證明自己有努力付出，還獲張家輝賞識，邀請她參演電影《陀地驅魔人》。之後拍攝的《鐵馬戰車》、《潮流教主》、《味想天開》等，Sisley都不斷磨練演技，更不介意醜化自己，在前年的《踩過界》中飾演趙正妹（癲姐）一角，成功揮低《同盟》的胡定欣、《誇世代》的李佳芯、《不懂撒嬌的女人》唐詩詠、《降魔的》黃智雯，奪得「最受歡迎電視女角色」。同年與黃心穎、馮盈盈、張寶兒和邵珮詩組成女團翻唱《到此一遊》，留長頭髮的Sisley，憑着女人味十足的造型和舞技成功獲得認同。

Sisley前年在《踩過界》中飾演趙正妹（癲姐）一角成功奪得「最受歡迎電視女角色」。（網上圖片）

Sisley表演《到此一遊》被讚女人味十足，一改以往形象。（IG圖片）

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除了拍戲，Sisley去年參加渣打馬拉松半馬賽事，最後以1小時47分55秒完成賽事。她在賽前不斷反復練習，在比賽時又流露出自然的一面，網民除了欣賞她的態度之外，亦開始對她改觀。而Sisley在《大帥哥》中的演出也可圈可點，演繹出沅婉熱血又有正義感的一面。雖然她的頭髮越剪越短，但越來越Girly的打扮，尤其是出席頒獎禮時的性感造型，更令網民覺得眼前一亮，相信Sisley的轉變有目共睹！

Sisley去年參加渣打馬拉松半，最後以1小時47分55秒完成賽事。

Sisley出席頒獎禮的造型越來越靚！（視覺中國）