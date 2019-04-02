【鐵探】蔡思貝亮麗登場爆發演技　今年成為她的轉捩點？

《鐵探》終於開播！有紅姐跟黑仔兩大重量級人馬坐陣，一定有叫座力，所以早前說過袁偉豪「揹重飛」做男一絕對是爭視帝的最大籌碼。女主角方面，紅姐當然是鐵打不動的女一，至於女二就由蔡思貝擔當，其實數數前年《踩過界》和上年《大帥哥》中蔡思貝的表現已經很亮眼，今年再一套女二，還有一套《機場特警》擔正，絕對又是受力捧之人。

蔡思貝2013年以港姐亞軍身份入行，短短5年已經爬到TVB一線花旦的地位，當然有其個人吸引之處，而要數她的特質，可塑性強、美態和運動型絕對是其最大賣點。

蔡思貝第一集於《鐵探》性感登場，仲有場追逐戲。

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雖然蔡思貝經常演出警察，但不代表她只限於這類型角色，尤其最為人記得一定是《踩過界》中飾演哨牙妹趙正妹（癲姐）一角，形象深入民心，小編到現時一提蔡思貝就浮起那個畫面。《大帥哥》裡面的章沅婉充滿熱血、衝動，雖然跟癲姐有點相同，但卻演出多一重的正義感。在《鐵探》的第二集，她飾演一個吸入過量毒品的卧底，演出相當迫真！

美態，能當選港姐亞軍是美也不用多說，但剛剛踏入28歲的她，成熟感味愈來愈重，尤其是一頭爽朗的短髮，愈剪愈短，卻愈來愈清麗脫俗。

至於運動型，她是TVB出名的女運動王就應該不是秘密，專練長跑的她更試過1小時37分40秒跑畢半馬，成績相當標青。

蔡思貝真係好似愈來愈靚！（IG圖片）

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蔡思貝絕對是TVB想捧上位的女藝人，雖然可能演技尚需時間浸淫，但她基礎的硬件相當充足，今年兩套劇集隨時成為她的演藝生涯轉捩點，相信絕對會得到觀眾的認可。

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