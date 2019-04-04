日本妹最愛台灣5大男星　陳柏霖劉以豪落榜被新人取代

日本人除了鍾愛去台灣旅遊之外，更對台灣的男明星情有獨鍾，不時在各大對男明星排行榜中多位台灣男星均在榜內，就好似言承旭﹑周渝民﹑陳柏霖﹑劉以豪等。而就在最近當地雜誌《toretame》就公佈了本年度櫻花妹最愛的台灣五大男星，其中炎亞綸就最受歡迎被譽為是「國寶級帥哥」，其他包括有李國毅﹑王子（邱勝翊）﹑張行同范少勳，而言承旭等一眾人均遭踢出局五強不入。

《toretame》除了介紹美食旅遊之外，更不時同大家介紹美女帥哥，深受一眾年輕人歡迎。而就在本年度只針對台灣男明星的受歡迎程度排名，似乎不少新生代演員非常吸引櫻花妹的眼球，將一眾前輩齊齊踢出局，可見櫻花妹始終是比較喜歡可愛型的花美男的。

在五位台灣男神中，33歲的炎亞綸過去其實已多次在類似的排行榜中名列在前，今次再登上台灣五大男神之一，更被以「國寶級帥哥」來形容，可見櫻花妹對他幾鍾愛。長相相當日系的炎亞綸，自出道以來就一直被讚猶如漫畫中走出來的王子似的，外型相當加分。而且他曾遠赴日本發展過推出單曲，又上當地的綜藝節目日本人對他認識不少，甚至於因為他的帥氣外型曾登上日本熱門搜索關鍵字，一夜之間社交網站（IG）追蹤人數增至2萬日本人，可見他花美男的精緻外表已深深俘虜了不少櫻花妹的心。

炎亞綸被日本女性大讚係「國寶級帥哥」。（網上圖片）

其次就有同是偶像劇出身的33歲李國毅，長相精緻的他相當喜歡日本文化，曾講過十分喜歡日本女歌手安室奈美惠，而令他在日本廣受到討論。五官立體﹑外形高挑的他總給人一種乾淨的感覺，或許是這一種「草食男」氣質令他攻陷了櫻花妹的心，令當地女性留下一個深刻印象。

李國毅因為喜歡安室奈美惠關係，而令他在日本廣受討論。（網上圖片）

29歲的王子（邱勝翊）自棒棒堂出道以來就一直擁有高人氣，雖然在歌唱事業中發展不理想，但轉到戲劇圈發展卻令他翻紅。兩年前一部《稍息立正我愛你》令他大受歡迎，而且近期該劇亦在日本播出，從而令他為人熟悉引起大家關注。王子屬於男身女相，他的五官相當精緻，身上總散發一種高貴氣質，360度點睇都好靚仔，相信因為「王子氣質」而令他大受歡迎。

王子的劇集在日本熱播，引起當地網友討論。（網上圖片）

其他兩位就是新生代演員29歲的張行同25歲的范少勳，二人同樣是因演BL劇而打開知名度。張行因參加綜藝節目《大學生了沒》而入行，其後就在去年主演BL劇《是非》而人氣急升，該劇目前更在日本當地熱播大受歡迎。天生擁有一張娃娃臉的他十分可愛，加上擁有健壯的身材猶如韓星，一笑起來完全不得了，難怪櫻花妹都大讚他是一位有著驚人印象的帥哥。

張行因為出演BL劇在日本大受歡迎。（網上圖片）

另外，就在去年憑BL劇《越界》為人熟悉的范少勳，其可愛臉容更被櫻花妹大讚是無辜男孩。五官立體的他大眼睛總是散發一種無辜情緒，猶如貴賓狗似的令人憐愛，而且他的招牌笑容更是殺死人，難怪櫻花妹如此鍾愛他。