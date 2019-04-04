【女兒們的男朋友】秦沛支持姜麗文遲婚　網友力推婚姻觀通透

近年內地流行觀察類型的真人騷節目，就好似《妻子的浪漫旅行》﹑《女兒們的戀愛》﹑《女兒們的男朋友》等均大受歡迎引起討論。而就在近日的節目《女兒們的男朋友》最新一集中，姜麗文就大方地在鏡頭前表示不介意遲婚「等到四十歲也沒關係」，這句說話即令其他嘉賓爸爸嘩然，似乎覺得她這個想法不太好，反而身為父親的秦沛就十分認同她的想法，總覺得不要為結婚而結婚。正因為如此他這一翻語重心長的言論即引起網上熱議，甚至獲得不少網友力推覺得他的觀念前衛，的確是少有的中國父母思想。

秦沛力撐女兒遲婚獲網友大讚。（網上圖片）

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33歲的姜麗文自4年前同歌手鄭俊弘分手之後，經過一段時間的沉澱，好快地在朋友的介紹下認識了現任任職工程師的男友柏豪。最近她都好大方地帶同男友齊齊拍真人騷節目，在節目中正式公開戀情，而且拍拖的過程爸爸秦沛亦一直在線觀察中，甚至於有時睇到呷醋添。

就在最新一集中講到結婚問題，姜麗文一直強調自己準備好，不過就要等男友這一方的準備，並表示自己願意一直等下去都不是問題：「我覺得我準備好了，因為已經三十三歲了。然後我真的很愛柏豪，我每天跟他在一起，不只是開心我感覺得到我自己會成長。我也覺得他知道我準備好了，我有問過他，他說沒有想過。但是我也覺得我等到四十歲我也沒關係。」可想而知他已經視男友為唯一。

姜麗文表示自己準備好結婚。（網上圖片）

姜麗文同男友在節目上不停晒恩愛。（網上圖片）

當姜麗文講出等到四十歲都沒關係的時候，其他在場的幾位嘉賓爸爸似乎難同意她的想法：「畢竟你們到了這個份上，你為什麼首先要等到四十歲，那你有沒有考慮過，女方四十歲的時候對於一個生育來說是很困難的一件事，這是個最簡單的問題。」雖然爸爸們均搖頭不同意姜麗文的說法，但秦沛就第一時間力撐女兒，並非常霸氣地說出：「我的想法完全不一樣。」並講出他內心的想法：「沒關係啊！這個粘父親粘多幾年多好啊！喜歡就可以了。千萬不要為了要生孩子而結婚，你們就找到一個能夠陪伴你，以後路上一直陪著你，支持你﹑愛你﹑疼你這是最重要的。他們健康開心在一起，結婚不結婚不重要，生孩子不生孩子對於我來說不重要，因為單身也好，比結了之後離婚好。」

其他爸爸都不支持姜麗文的想法。（網上圖片）

雖然秦沛講出個所以然來，但仍然難得到其他爸爸們同意，但他的想法就獲得廣大網友們的支持。大家似乎都覺得不要將婚姻當成是愛情的保障，皆因現在離婚的人多得是，如果是愛一個人的話，即使一輩子都不結婚，他們的愛情都是不會改變的。就好似主持人王子文講到「婚都是結給別人看的，沒必要為了結婚而結婚」獲得大家拍案叫絕。

事實上，在中國社會上好少見到有秦沛這種父親，有網友就直指現在中國社會上長輩們都覺得不結婚的人都是自私不負責任的，大多只想盼著趕快成家立室，卻不是關心個人幸不幸福。所以，他們都希望自己身邊的長輩能有秦沛的思想，能夠有這種覺悟是多麼的好呀「很少見這樣的父母」﹑「神仙老爸」﹑「秦沛的觀點超對的」…..覺得如此通透的婚戀觀念是值得天下父母學習。

秦沛認為不要為了要生孩子而結婚，最重要的是找一個愛你的人最重要。（網上圖片）

其實父母對子女的教育成長都是來自自身的家庭環鏡同經歷所致，眼見秦沛思想並不是如此傳統，絕對同他的家庭經歷有關。畢業於香港華仁書院的他，從小耳濡目染外國文化，相信會影響他的思維同觀念，並且他都是屬於遲婚一族所以有如此想法是正常不過。而姜麗文在過去亦曾講過，秦沛是一位開放的爸爸，可想而知他是多麼的與眾不同。

姜麗文亦曾講過秦沛是一位好開放的爸爸（網上圖片）