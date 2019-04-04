【勝利醜聞】黃荷娜涉吸毒被捕　全程包到冚沒回應記者質問

韓國男團JYJ成員朴有天前女友，南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜被爆出多次吸毒，卻未被警方拘捕，又曾豪言「我舅舅和爸爸是警察廳廳長的老友」，引起韓國民眾嘩然。事件曝光後，黃荷娜辦理住院手續，並無視警察傳召調查。今日（4/4）早上，京畿道南部地方員警廳毒品搜查隊已申請逮捕令，下午黃荷娜在首爾某醫院被捕。

黃荷娜被捕時，身穿橙色衛衣，戴上黑色鴨舌帽和口罩，雙手被人用布綁起，全程低頭行走，由兩名女警押解移送到水原市京畿南部地方警察廳，傳媒難以拍到黃荷娜的容貌。有記者向黃荷娜問到：「承認罪行嗎？」、「從哪裏得到毒品？」、「和父親親近的警察廳長是誰呢？」等，但黃荷娜均沒有回應，沉默不語走入警署。

【勝利醜聞】朴有天前女友黃荷娜涉吸毒 疑受警察包庇未被起訴

黃荷娜今日在醫院被捕，全程包得幾乎密不透風。（網上圖片）

黃荷娜被指在2015年向Burning Sun職員兼女大學生趙某提供及一同吸食0.5克冰毒，趙某被判有期徒刑2年零6個月，緩刑3年，但黃荷娜最終被判無嫌疑。此外，黃荷娜被爆出是Burning Sun老闆之一李文浩前女友，而李文浩亦對毒品呈陽性反應。

黃荷娜過往多次被發現吸毒，但懷疑受警察包庇未有判罰。（網上圖片）