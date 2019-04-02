【勝利醜聞】朴有天前女友黃荷娜涉吸毒　疑受警察包庇未被起訴

相信不少留意韓國娛樂圈動態的讀者也記得，JYJ成員朴有天2017年宣布與南陽乳業創始人外孫女黃荷娜結婚，惟兩人婚事一度推遲，最終朴有天和黃荷娜分手收場。近日，黃荷娜再受韓國民眾關注，皆因她被揭發過往多次涉及吸毒案，卻未有被處罰，並被警方認定無嫌疑，當地傳媒懷疑黃荷娜是財閥之後，所以獲警方包庇，加上黃荷娜被揭露曾與引發「勝利門」的夜店Burning Sun老闆之一李文浩，以及多名藝人過從甚密，事件引起韓國民眾嘩然。

話題人物黃荷娜被指多次吸毒，但都沒有被警方立案起訴。（網上圖片）

朴有天與黃荷娜一度宣布結婚，兩人還被拍到在街頭拍拖，惟2018年5月婚事告吹，兩人亦同告分手。（Viu《K1頭條》提供）

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韓國傳媒《周日時事》昨日（1/4）獨家報道，女大學生趙某2016年因涉嫌吸食、購買、出售冰毒被判有期徒刑2年零6個月，緩刑3年，不過在判決書中卻八度提及黃荷娜的名字，趙某稱在2015年從黃荷娜手上獲得0.5克冰毒，其後將30萬韓圜（約2,100港元）匯給黃荷娜指定的冰毒供應者。雖然法院認定黃荷娜與趙某一同吸毒，惟事後沒有對黃荷娜判罰，也沒有傳召黃荷娜，案發至今已快兩年，警方以不起訴意見將黃海娜移送檢察機關，最終被判無嫌疑。此外，黃荷娜被發現2009年在狎鷗亭停車場吸食大麻，兩年後同樣未獲起訴。

女大學生趙某吸食冰毒案的判決書八度提及黃荷娜，指她不只向趙某一同吸毒，還向趙某供應毒品。（網上圖片）

今日（2/4）《周日時事》又指黃荷娜結束與毒品相關調查時，曾向朋友表示：「闖禍了（媽媽很生氣）...但媽媽說會給我處理。」也曾公開炫耀：「我舅舅和爸爸是警察廳廳長的老友」，2015年7月左右，黃荷娜向一名博主提出名譽受損訴訟，當時她更在社交平台上傳警察署署長室照片，雖然後來刪除了，也可見黃荷娜與警方關係匪淺。

黃荷娜曾炫耀家人與警察廳廳長相當老友，引起黃荷娜受包庇的嫌疑。（網上圖片）

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曾跟Burning Sun老闆拍拖 又與崔鍾訓李宗炫合照

爆出「勝利門」的吳記者指出，黃荷娜不只是朴有天的前未婚妻，還曾與朴有天的組合JYJ成員、涉及「勝利門」的四人組合成員、多個長壽組合成員、5位引領韓流的組合成員等有密切關係，更曾與Burning Sun的老闆之一李文浩拍拖。之前黃荷娜曾與涉及「勝利門」的CNBLUE成員李宗炫和FTISLAND前成員崔鍾訓合照，加上早前李文浩被測出對毒品呈陽性反應，黃荷娜因而無可避免與「勝利門」扯上關係。

黃荷娜與圈中人關係不俗，過往曾與李宗炫合照。（網上圖片）

對於近日黃荷娜涉及毒品風波，南陽乳業發表聲明，強調黃荷娜一家沒有擁有公司股份，或在公司工作，「因黃荷娜是創始人孫女，將公司與黃荷娜一同報道，令職員、代理店老闆、奶農及其家屬等都受到傷害，希望與黃荷娜有關的內容不要與南陽乳業扯上關係。」至於黃荷娜本人昨日如常更新Instagram，宣傳自家品牌泡菜，在泡菜銷售網站的產品描述更用上「麻藥泡菜」（「麻藥」韓文意思即是毒品）標籤，看來黃荷娜未有受報道影響，而網民亦對黃荷娜依然故我，未有反省深感不滿。

黃荷娜懶理報道，如常宣傳自家品牌泡菜，卻在泡菜銷售網站的產品描述使用「麻藥泡菜」標籤。（網上圖片）

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