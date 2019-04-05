哈里王子偕梅根開官方IG帳號　唔夠6小時吸百萬粉絲破世界紀錄

荷里活女星梅根（Meghan Markle）自嫁入英國皇室後，一舉一動都成為焦點。即將迎來與哈里王子第一個BB的她，目前正專心待產，日前她與哈里王子以兩人的頭銜「薩塞克斯公爵與公爵夫人」一起開了一個IG帳號「sussexroyal」，不到6小時就吸引達100萬粉絲，打破健力士世界紀錄（Guinness World Records）。

哈里王子梅根王妃日前在IG開設帳號，追蹤人數已逾330萬。（IG圖片）

該帳號目前只有兩個Post，但追蹤人數已逾330萬。哈里梅根夫婦透過第一個Post與粉絲打招呼，並分享了一系列兩人出席活動和外訪的照片，包括兩人與小朋友握手、梅根王妃第一次獨自參加慈善活動，哈里王子探訪非洲、從軍的照片等，最後一張更是兩人面向群眾揮手的背影照，雖然只有背影，但可見兩人非常甜蜜，絕對是「私家相」，吸引過百萬人Like！

兩人在IG分享了一系列照片，其中一張是手拖手的背影照。（IG圖片）

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雖然英國皇室沒有明文規定皇室成員不能使用社交媒體，但基於身份問題和安全理由，梅根在嫁給哈里王子之前，特別把自己個人的IG刪除。健力士世界紀錄官方宣布梅根王妃和哈里王子在5小時45分鐘就收穫了100萬粉絲，創下紀錄，而且該帳號的粉絲數量繼續呈倍數增長。在此之前IG粉絲最快破百萬的紀錄是由韓國男星姜丹尼爾（Kang Daniel）保持，當時他在11小時36分鐘內吸引百萬粉絲關注。

兩人的IG帳號在5小時45分鐘就收穫了100萬粉絲，打破之前由韓國男星姜丹尼爾（Kang Daniel）保持的紀錄。（IG圖片）

哈里梅根夫婦在這個時候開設官方IG帳號，不少網友都表示非常開心，也惹來大家猜測兩人是否有重要事情宣布，但相信粉絲最想看到的是他們會在IG分享BB的照片。

哈里梅根夫婦即將迎來第一個BB。（視覺中國）