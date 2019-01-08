《金裝律師》花4700萬客串兩分鐘？　劇組否認Meghan Markle出山

美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）自去年5月跟哈里王子（Prince Harry）結婚後，已經離開演藝圈，並於婚後5個月，即去年10月，宣布懷孕。下嫁王子前，Meghan參演美劇《金裝律師》（Suits），該劇令她人氣急升，日前據外國傳媒報道指，劇集製作人有意重金禮聘找Meghan「出山」拍劇。

Meghan跟哈里王子一直都非常恩愛，每次出席公開場合都會拖手亮相。（Getty Images）

據知，《金裝律師》製作人邀請Meghan回劇客串一集，如果公爵夫人答應的話，就會以Meghan的名義將二至六百萬美金（約1500萬至4700萬港幣）片酬，捐到慈善機構。而該客串場口只有兩分鐘，劇組更會遷就Meghan去到英國進行拍攝，所以就算Meghan正值懷孕期都沒有問題，劇情亦會根據她所飾演的角色Rachel Zane跟男主角結婚。

不過，有消息人士透露，Meghan不會重返劇組，更指劇組沒有提出過將片酬捐給慈善機構，而Meghan亦沒有計畫再拍劇。雖然否認了拍劇的消息，Meghan跟劇組都一直保持着友好關係，當Meghan宣布懷孕時，組劇在Twitter都有發文恭賀。