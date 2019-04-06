辣媽名模隋棠產第3胎後極速回復「S」型　分享瘦身秘訣靠兩招

隋棠和老公Tony增產報國，連續生下3個小寶貝：Max、Lucy、Olie，產後依然維持窈窕，近日亮麗現身活動讓人驚豔，還曾曬出平坦腹部照片，羨煞許多女粉絲。據報導，隋棠表示，希望大家不要對體重數字產生迷思，重要的是狀態好和保持健康，要靠努力維持運動習慣和清淡飲食達成，果然美麗不是一蹴而就！

據台灣媒體報道，隋棠受老公Tony飲食習慣影響，日常食物不選「精緻澱粉」，小倆口原本就很習慣吃得方便又養身，而隋棠生Max與女兒Lucy都重近10公斤，各自花了8個月到1年半的努力才瘦回來。去年底生下可愛的Olie，則很快恢復原本身材，秘訣除了選擇清淡的月子餐，她在身體復原後非常勤奮健身，是恢復好身材的關鍵。

至於會不會考慮第4胎，隋棠表示應該不會，能顧好3個孩子就很不容易了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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