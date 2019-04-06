【No Sleep No FOMO】譚杏藍拍真人騷不眠60小時　玩命住印尼鬼屋

型男主持就話最鍾意小花嘅Chinglish（港式英文）。

黃Viu煲劇平台首個自家製真人騷《No Sleep No FOMO》以「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out）為基礎，每一集都會有新加坡型男主持Paul Foster以及星級亞洲藝人或KOL在世界各地展開一個60小時不眠冒險旅程。除韓國藝人《Running Man》的成員金鐘國外，更有韓國男團U-KISS前成員Alexander及Kevin等多位亞洲人氣藝人，而香港代表就有Youtuber/K.O.L.的譚杏藍（小花）。

小花今次衝出咗香港真係威威。

日前（4月5日）小花在她的Youtube Channel中，也發佈了自己前往新加坡出席《No Sleep No FOMO》全球發布會的紀錄片。小花坦言自己非常緊張：「如果我冇記錯，今次係我第一次出席全英文嘅event，原來好緊張㗎！《No Sleep No FOMO》係我第一個全英文嘅節目，我依家咁講完，相信好多人會想睇吓我點死、好想㩒入去睇，係咪呢？我知㗎喇，不過佢哋好欣賞我嘅Chinglish（港式英語），我亦將中文同英融合得啱啱好，將Chinglish發揚光大，哈哈。」

《No Sleep No FOMO》發佈會同場仲有金鐘國，羨慕吖！（截圖）

同時，她也提及不少拍攝時的難忘事。她說：「一定係鬼酒店，製作團隊真係好狡猾，佢哋同我講，有間酒店贊助我哋，可以喺入面逗留一晚，我梗係好開心啦，當時已經好攰、好眼瞓，所以我即時跳上架車！點知去到『酒店』，What？嗰度完全冇人，同埋好凍，黑到伸手不見五指，我真係好驚！最後我哋留咗一晚，不過成晚都聽到好多聲音⋯⋯Paul真係好好人，佢好保護我。」