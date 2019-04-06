柯震東再分享《捉妖記》劇照疑不甘遭易角　網友：不要刷存在感！

現年27歲的台灣男星柯震東，自5年前爆出吸毒醜聞之後，演藝事業就一落千丈，雖然近年已經慢慢復出幕前拍戲，但受歡迎程度亦已經大不如前。而時不時在社交網站分享日常點滴的他，近日又再一次分享其拍攝電影《捉妖記》（2015）時的劇照，並上貼一份自我介紹的CV（履歷表），似乎心有不甘自己在《捉妖記》的男主角身份被撤換，同時可見他多麼地想再拍戲，但網友們似乎難再接受他更一度批評他不要出來刷存在感，不應回望過去勸導他理應向前看。

柯震東因吸毒醜聞而令他演藝事業一落千丈。（視覺中國）

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井柏然頂上 花8300萬港元重拍

柯震東在Instagram限時動態中，一連上貼了兩張照片，第一張就是他在多年前同白百何齊齊拍電影《捉妖記》的劇照。雖然該電影他是男主角，不過因為吸毒醜聞關係而令他被撤換角色，由內地人氣小生井柏然頂上，為了重拍投資方更花費7000萬人民幣（約8300萬港元），幸好電影最終取得成功大獲好評。眼看他再上貼《捉妖記》劇照（去年已經Post過一次），不禁令人覺得他是心有不甘，似乎還懷念過去日子仍然放不下。

【回不過去】柯震東刪除IG相獨留 《捉妖記》劇照 懷念風光的自己

另外，第二張照片就是他的CV，一連列舉出他曾經過去拍的作品，包括《那些年，我們一起追的女孩》、《小時代》系列、未上映的《我的情敵是超人》男主角，連《捉妖記》他都有寫不過後面表明就是前男主角，可見他多麼的渴望有工作。網友們見到他這個舉動都不給予鼓勵之餘，還不停地批評，認為他一直糾結過去不肯面對未來，完完全全就是沒有鬧志的人，純屬是自作孽不可活「有些錯誤是犯不得的」﹑「别想再回來了」﹑「自己作死就不要怪别人」…網友們似乎難原諒他。

柯震東似乎心有不甘，仍然懷念過去。（網上圖片）

井柏然頂上柯震東成為《捉妖記》男主角。（網上圖片）

事實上，柯震東自吸毒醜聞之後情緒方面一直不穩，時不時在Instagram崩潰發泄，曾說道「我死了有人在乎嗎？」﹑「好想拍戲」等，令外界非常關注。事業不順的他就連愛情亦難有結果，2017年同台灣女星李毓芬3年情宣告玩完，去年同富家女網紅陳亮君（ Lillian）相戀，沒想到今年3月份他在Instagram一連post 5個IG寫道「世界問我需要什麼，愛情，友情，事業，我回答它我這輩子不會再愛了，謝謝妳」其中一句為「Say goodbye」疑與陳亮君分手。愛情事業不得意看來柯震東要振作好好加油。