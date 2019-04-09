乒壇神雕俠侶福原愛、江宏傑三年抱兩仲未生夠？小傑：唔考慮結紮

江宏傑、福原愛夫婦結婚兩年鬆啲，育有一女，舊年做人成功再懷第二胎。江宏傑今日（8日）公布兒子「小小傑」平安出世的喜訊，在Facebook出Po：「4月3日下午帥氣的小小傑來地球上報到啦～體重3110g、身高51cm、母子都平安，辛苦小愛了，謝謝大家的關心哦！」

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江宏傑透露與第一胎相比，老婆懷第二胎孕吐較少，身型亦冇變肥。而福原愛上月30日才在Facebook大show廚藝，喺屋企親手整千層蛋糕，事隔4天後就順利誕下囝囝，江宏傑透露因為自己勁錫大女，有時老婆難免會呷醋，而家有埋囝囝勁得戚：「老婆說你有你的女兒，我現在也有我的兒子了。」

今次第二胎順利出生，福原愛曾經提過想生夠3個，江宏傑表示順其自然，等生完今胎之後真的想讓老婆休息一下。被問到是否考慮結紮？他卻表示未諗到咁遠。

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