林子善收300蚊人情句句有骨︰你畀我份人情令我永世難忘

林子善和圈外太太去年4月和當時拍拖5年的圈外太太董佩欣（Kary）補辦婚禮，在酒店擺酒，出名在圈中人緣好的子善由本來筵開50圍加至63圍，TVB的藝人都差不多好似台慶一樣傾巢而出，徐榮和陳煒更加是著住戲服趕去飲宴。不過事隔一年，有人向傳媒爆料，指其實當時子善在Facebook曾指責過朋友只畀$300人情。對話如下︰

子善和Kary於去年補辦婚禮，眾星出席飲宴到場祝賀一對新人。（資料圖片）

林子善︰你畀我份人情令我永世難忘。

朋友︰自己都唔係好記得。

林子善︰$300

朋友︰真係唔係好肯定入咗幾多，印象中好似係$500，如果真係入少咗，親自搵你賠罪。

林子善︰我諗你一定係放錯咗錢，人情$300我都冇乜所謂，你冇錢都冇所謂，我請你食飯都冇所謂，好閒，最搞笑係你Facebook Inbox我話想參與我嘅婚禮，最後一個咁嘅結果，嗰下我同我老婆真係笑咗出嚟。

其實人情冇分多與少，做朋友手緊請你都冇所謂，講聲就得，上網搵吓去酒店人情基本畀幾多。

朋友︰真心對唔住，自己冇睇吓去酒店畀幾多人情，係自己嘅錯。

其實去年補擺喜酒時，子善都向傳媒坦言結婚不會計較賺或蝕，最後婚禮豪花了7位數字。（資料圖片）

就有關以上的對話，有傳媒向子善查詢，他坦言事後已叫朋友刪除了有關留言，而自己跟朋友沒有因為此事反面，話自己只是講笑。而且，他也指該名朋友有向他解釋因為不知道去酒店畀多少人情，該名朋友是他「friend個friend」。子善都強調自己只是亂嗡講笑。

對於該段在Facebook和朋友的對話，子善回應傳媒自己只是講吓笑。（資料圖片）

《香港01》記者提供數字，給大家參考一下，現時去飲宴的人情公價如下︰Cocktail Party $500﹑中西式午宴$600﹑酒樓及特式婚宴場地$800﹑一般酒店及私人會所$1000﹑高級酒店$1200。其實去飲前大家搞清楚，便可免除不必要的爭拗啦，不過該名朋友都道了歉，相信子善不會介懷的了。