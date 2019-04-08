秀智正式簽約做孔劉師妹　國民初戀：感謝JYP 9年來的支持！

韓國「國民初戀」秀智於上月31日正式約滿所屬9年的公司JYP娛樂，她今日亦在IG正式過檔孔劉所屬的Soop事務所，SOOP方面亦表示：「秀智通過多方的活動取得了全球性的人氣，我們會積極支援她的活動，並選定與演員裴秀智優點和魅力相符合的作品。還有國內外的活動、作為歌手的SOLO活動，我們都將會全力支援。」

Soop事務所就率先宣布好消息!（IG圖片）

一向吸金力強的秀智除了低調捐款約70萬港元，幫助南韓東北部江原道一個和北韓邊境接壤的城鎮高城的山火的災民外，她亦在IG發文稱：「大家好，我是秀智。我與從出道起就一起共事的經紀公司JYP合約期滿，從今天起將和新的經紀公司Management SOOP合作。從練習生開始，到出道後至今的9年時光，和JYP一起的各種榮光的瞬間都在我的腦海中閃過。雖然從今天起我將在新的地方開始，但對於9年間在我身邊支持我的所有JYP職員們，對所有為我應援的粉絲們也深表感謝。今後將會通過一起共事的Management SOOP努力展現出良好的面貌！」

秀智都好念舊情!IG圖片）

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目前，秀智正在拍攝電視劇《浪客行》，並將出演電影《白頭山》。而她亦成為孔劉、孔曉振、金材昱等人的「師妹」。

Soop事務的藝人粒粒巨星!