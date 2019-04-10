汪東城讚女仔太直接無辜變「直男癌」　林允疑似瘀咗刪Po潛水

內地女星林允與汪東城（大東）曾多次在節目上亮相，最近林允在自己的微博小號中曝光與大東的對話，還搞笑地說「這就是所謂的直男癌了吧」，但隨後又將該則發文刪掉。

對話中，只見大東頻頻讚林允靚，可惜卻被林允以「直男癌」來稱呼，令許多網友相當不解地問：「癌在哪裡」、「她到底知不知道什麼叫男癌」、「？？？不是p圖嗎」、「汪東城表示很丟臉」、「大東知道她這麼曬聊天記錄還說他直男癌嗎…」；還有網友跳出來替林允解圍，「她把直男與直男癌弄混了，她想表達的意思是汪太直男、不會撩」、「可能輸入法多帶了一個『癌』字吧。但是他們兩個的話，我拒絕」、「就是互相調侃吧，朋友之間亂着玩而已」。

網上有不少生動的趣圖教人分辨何謂「直男」與「直男癌」（牛轰轰NHH插畫）

林允同汪東城因為曾經一齊份加過內地綜藝節目《全員加速》成為好朋友▼

由於兩人對話看起來相當親近，有網友還跳出來問「汪東城跟藤井莉分了嗎？」、「汪東城不是有女朋友嗎？」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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