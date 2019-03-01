【一吻定情】湘琴、直樹絕密婚禮片段曝光　王大陸最恨邊種婚禮？

《一吻定情》在台灣、內地、新加坡、馬來西亞、北美、加拿大、紐西蘭、澳洲同步上映，尤其馬來西亞票房報捷，上映11日便破320萬馬幣（逾620萬港幣），在當地引起一陣「一吻熱潮」。2月28日才上映的香港亦不斷加開優先場，請到導演陳玉珊及男主角王大陸來港謝票。消息一出，各國Fans紛紛求辦見面會，劇組特別公開在電影中被刪減的婚禮完整片段讓Fans「止喝」。

直樹與湘琴完美夢幻婚禮逐格睇▼

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被刪減的婚禮片段，在前幾段預告及主題曲MV中都曾曝光部份畫面，眾多眼利的觀眾發現後，以為是自己錯過片尾彩蛋，或是各國版本不同，在網路上引發討論。據悉，這場甜美浪漫的婚禮是尋遍全台灣的場地，最後才決定在宜蘭的水教堂進行拍攝。劇組也特別請到為藝人名人御用的婚禮佈置公司，為電影最後的結局打造完美的婚禮。

問到王大陸是否也會想在真實中舉行這樣的夢幻婚禮，他表示會看另一半的想法（《一吻定情》官方宣傳照）

問到王大陸是否也會想在真實中舉行這樣的夢幻婚禮，他表示會看另一半的想法，「但兩個人的名字終於在同一張紙上這段真的很令我感動，兩個人能在一起非常美好。」雖然，最後因為片長的關係不得不刪減，但能在網上公開直樹與湘琴的婚禮完整片段，也算是給電影補上一個圓滿的結局。

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