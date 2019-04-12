【專訪】無悔經歷愛情傷痛　楊思琦：有阿女陪住我已經好足夠！

無數女人都有罪名 名字叫動情 《愛的森林》

提到「楊思琦」這個名字，你會聯想到什麼？或者從事娛樂記者的日子已有一段時間，楊思琦，總令人聯想到吳帥、李泳豪、《人生馬戲團》、香港小姐冠軍、單親媽媽等等的字眼，去年39歲的楊思琦推出個人寫真集，似乎增加了「關聯詞」的數量。

現時40歲的楊思琦於今年初推出首張個人EP，收錄了唯一新歌《愛的森林》，以愛情為題材，其歌詞，彷彿是楊思琦的「情史」，她在接受《香港01》專訪時笑言：「填詞人陳心遙好似知道晒我所有嘢咁，好神奇。」

或者行外的人未必知道，藝人的專訪大部分只會約定時、地、人，相片要怎麼拍、訪問在哪兒做、用什麼形式訪問等的「程序」，大概都會在抵達目的地後「因時制宜」，當日專訪的主題房，竟湊巧與EP封面極度相似。（葉志明攝）

千瘡百孔的楊思琦

自楊思琦推出新歌《愛的森林》之後，網民們又多一個平台抒發感受，因為其作品的MV，已放上YouTube。香港有一名句「識睇一定睇留言」，當中比較刻薄的留言亦為數不少，實在令記者印象深刻。無獨有偶，其實在很多思琦相關的視頻中，不難找到這類「歷史式」的討論，雖然很多都沒指名道姓，但明眼人一看，實與吳帥、李泳豪事件離不開關係。專訪當日，記者向思琦提及此事，她借用了娛樂圈中人回應網民劣評的標準答案：「我覺得唔緊要，各人有各人嘅問題、諗法、意見。」

繼2018年推出寫真集之後，楊思琦又再挑戰自我推出新歌，有自資成份，亦有合資拍檔：「拍檔幫到我好多，因為佢有經驗嘅音樂人。」（葉志明攝）

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思琦妹：又係呢啲問題呀？

「你可以叫我思琦妹嘅。」在香港娛樂圈中，李司棋，大家專稱為「司棋姐」，而年紀較輕的思琦，大家稱即稱為「思琦妹」。為配合唱片宣傳，思琦妹近月接受了無數次訪問、專訪。或者因為近20年以來（甚至更久遠）香港娛樂新聞的風氣驅使，推出新歌是一個受訪的藉口，曲風？歌詞？感情？歌唱技巧？幾乎沒有被廣泛討論，包括今次的專訪在內，反而將訪問的重點放在思琦妹的「個人經歷」。雖然思琦妹沒有坦認在短期內接受的「十幾廿個」專訪中，均被問及吳帥和李泳豪的事，不過，當記者提到楊卓穎的「爸爸」時，思琦妹反應很大：「又係呢啲問題呀？」

楊思琦亦有為《愛的森林》拍攝MV，躺在浮床上在海邊隨波逐流，更初嘗在海中蓋被的滋味，不過就發生了一件小插曲：「因為潮退，所以沖咗成張床出去，好彩啲同事好快手咁拉返我返嚟。雖然嗰時都係好擔心，但諗返都幾刺激。」（葉志明攝）

總會有欣賞我嘅人

雖然屢次被記者問及吳帥和李泳豪的事情，但思琦對接受訪問並不厭倦，反之更樂此不疲：「我覺得係一個好好嘅機會可以講吓我嘅近況呀，新嘅嘗試呀，係一種久違了嘅感覺。（會否因為自己總與二人扯上關係而替自己感到不甘？）我諗總會有欣賞我嘅人，欣賞我好嘅人，我唔介意，人生總會經歷好多唔同嘅嘢，嗰啲係我以前嘅經歷，你哋往往淨係諗到我呢一點，咁冇辦法啦。其實我有好多嘢可以畀大家諗起，但日後可能人哋淨係諗起我首歌呢？」面對攻擊，楊思琦亦找到自己的出口：「好多傳媒有好多唔同嘅意見，寫唔同嘅嘢，但係最重要、最緊要嘅人都喺身邊，屋企人支持（自己），又見到個女，其實又冇咩大不了吖！其他任何攻擊呀，都唔重要喇。」

楊思琦亦有為《愛的森林》拍攝MV，躺在浮床上在海邊隨波逐流，更初嘗在海中蓋被的滋味，不過就發生了一件小插曲：「因為潮退，所以沖咗成張床出去，好彩啲同事好快手咁拉返我返嚟。雖然嗰時都係好擔心，但諗返都幾刺激。」（葉志明攝）

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年過40放膽繼續愛

思琦妹已經年過40，對於愛情，她未言渴望：「我有屋企人，有阿女陪住我，已經好足夠喇，如果再有機會（拍拖／結婚）嘅話，就係Bonus（額外收鑊）。」不過，思琦妹亦很會欣然去接受一段新的戀情：「我仍然相信愛情，如果係有一個合適嘅人，都可以嘗試嘅，（有追求者？）都有嘅，但我想講我身邊啲朋友呢，啲追求者係不斷喺佢哋身體出現，好多，排到冇時間去約其他朋友，但我又唔算係好多，可能我比較深閨，其實我係一個宅女，做完嘢我都係約我媽咪呀，湊女呀，反而而家要開始改變唔好做宅女喇，識多啲朋友，我諗咁會更加容易搵到。」

雖然楊思琦憑香港小姐冠軍（2001）出道，不論在無綫還是離巢後亦以拍劇為主力，但女兒楊卓穎卻以為媽媽是一位歌手：「因為人哋邀請我出活動都係攞住支咪唱歌。記得有一次我哋去多倫多登台，因為嗰邊又落雪又好凍呀咁，零下負20度咁２。咁我喺台上表演，佢喺後台睇住個大電視，睇住媽媽唱歌同人哋互動咁，就算返到香港佢都會同我講話鍾意睇我表演，仲會介紹畀啲同學話My mother is singer！」（葉志明攝）

楊卓穎是楊思琦的女兒，今年7歲。（Instagram）

單親媽媽的辛酸

生存，總離不開金錢和時間。楊思琦自從離開TVB（2014年）之後，雖然工作時長較短，但卻不時要離港工幹，例如到外地登台商演，或者回內地拍劇，一去便是3、4天，甚至兩、三個月：「我諗喺好多單親家庭，都係媽媽或爸爸一個人要擔當兩個角色，所以，其實係會唔夠時間照顧，所以要識得分配時間。（對於你要外出公幹，卓穎反應如何？）佢而家識得投訴，會撒嬌同發表自己嘅意願。一見到我執行李呀，佢就會同我講，媽咪，你唔好去啦，你唔好做嘢喇，唔好飛啦，喺度陪我啦！我嘅心態係成日好想陪佢，但我又做唔到，到而家佢識得投訴，真係一字一句都好到肉。」

「有時我喺第二度做嘢，阿女個情緒到，阿婆婆居然影底佢個喊樣Send畀我，我聽到，又見到佢兩行眼淚咁，如果我喺佢身邊就好喇。」楊思琦說。（葉志明攝）

懂事的卓穎

一般的家庭成員有爸爸、媽媽的角色，但在楊卓穎的家庭中，爸爸這個成員，至今仍然從缺，楊思琦謂：「佢細細個都已經好成熟，好知道媽媽啲嘢，雖然唔知點解佢會知，但總之就係知，或者係因為佢都知道屋企入面，佢嘅家庭成員都係嗰幾位。」不過，思琦面對忙碌的工作，最心痛是失去與女兒共創回憶的機會：「記得我咁啱又唔喺度，因為其他小朋友嘅家長都一定會嚟支持，但佢望我唔喺度就會唔開心。」

後記：《愛的森林》動聽與否，粉絲、聽眾們自有定斷。但我認為縱使是天籟之音、神級作曲、動人的歌詞，沒有「歷練」的聲音，亦不見得能震撼人心。以愛情為主題的流行曲比比皆是，但由楊思琦這個人物唱出的《愛的森林》，卻有種自嘲的諷刺。（葉志明攝）

充滿少女情懷的思琦妹：