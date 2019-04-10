何猷啟親自承認已為人父　結婚一年原來已育有11個月大囡囡

賭王何鴻燊與三太陳婉珍的孻仔，現年27歲的何猷啟於今年的年宵節自爆去年已與內地女友Gigi在海外註冊結婚，當時他表示結婚有一年了，估不到原來兩人現在已經育有一名大約11個月大的女兒。猷啟去年大年初二於IG放閃透露自己成功向女友求婚，還大曬女友手上的閃爆巨鑽求婚戒指，原來他一求婚成功後就火速註冊了。

猷啟早前就透露只剩補擺喜酒，暫時仍未決定擺酒的日子，希望是在今年之內，而對於生B一事，他就表示：「呢啲要順其自然。（想生幾多個？）冇特別，兩、三個囉，都望可以生對龍鳳胎。」其實他當時已經秘密做了爸爸，女兒也快將一歲了。

猷啟同老婆Gigi已經為人父母。(ig圖片)

猷啟日前被影到與太太Gigi拍拖帶着一個約11個月大B女行街，一家三口十分溫馨，猷啟更親自為B女揀尿片和拎尿片，全程親力親為絕不假手於人，而Gigi就捉住B女雙手教B女走路。從未公開自己已為人父的猷啟事後被問及是否已生B，就大方承認B女是他的女兒，並透過短訊回覆表示：「好多謝大家關心和祝福，我們一家都很開心。希望各位能給我太太和囡囡一些空間。他們為人比較低調，謝謝大家！」其實去年有傳過Gigi疑似陀B，她在網上所post的合照亦有刻意遮肚，有指B女應該是去年5月出世。猷啟不止結婚爬了兩個家姐超雲與超蓮頭，就連生B都咁快手，成功為父親賭王添個孫女。

賭王同三太抱孫喇。