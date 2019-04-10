【三生三世宸汐緣】張震孖倪妮首拍電視劇　預告片首播被嘲似廣告

兩年前由楊冪﹑趙又廷主演的玄幻劇《三生三世十里桃花》大受歡迎，除了捧紅劇中一眾演員之外，該劇更是內地當年第一部突破500億點擊率的劇集，聲勢相當厲害。眼見劇集火紅該劇的原班人馬就添食拍續集，名為《三生三世枕上書》，主要講述白鳳九（迪麗熱巴飾）同東華（高偉光飾）的愛情故事，未播出已經引來不少討論。

繼《三生三世枕上書》之後，近日由《三生三世十里桃花》的導演林玉芬同其幕後團隊，包括造型總監張叔平等又再打造另一「三生三世」系列，名為《三生三世宸汐緣》找來台灣男星張震擔任男主角，而女主角則是內地女星倪妮，近日該劇的首波預告釋出掀起廣大討論，未播已經聲勢奪人。

《三生三世宸汐緣》由《三生三世十里桃花》導演林玉芬執導拍攝。（網上圖片）

林玉芬導演同其幕後團隊再共同打造「三生三世」系列。（網上圖片）

唔講唔知《三生三世宸汐緣》是張震出道以來的第一部劇集，過去他在電影界的表演得到不少肯定，今次轉戰小螢幕確實令人期待。從預告片看出今次的神話背景效果比從前細膩，依舊以桃花園為主十分唯美。張震飾演戰神九宸，一身古裝扮相風度翩翩，不時置身在風雪中的他臉容總顯得愁思，似乎角色虐戀感好重。而倪妮將會飾演靈汐，一身素色白衣的她唯美得很，特別睡在桃花園中令人有憐惜感，並且她在水中玩耍時從月亮的投射見到張震，可見他們的愛情到底有幾曲折。網友們見到這一段宣傳片時，除了大讚主角唯美之外，還不時取笑拍到好似廣告「遊戲宣傳」﹑「網遊」﹑「 月餅廣告」…笑到大家見牙唔見眼。

張震出道28年《三生三世宸汐緣》是他第一部電視劇。（網上圖片）

倪妮飾演靈汐十分唯美。（網上圖片）

據知《三生三世宸汐緣》是原創故事，張震飾演戰神九宸為了守護六界蒼生之責而陷入沉睡，但因為倪妮飾演靈汐誤闖令九宸甦醒，兩人之後就從相識相知到相戀。不過靈汐天生因帶有煞氣，成為解除魔神封印的靈藥，在這個時候九宸就要面對天下蒼生與心愛的女人經歷重重困難，形成一段悲憫的愛情故事。

二人將會演出虐戀故事（網上圖片）