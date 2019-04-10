洪堯上載同吳謹言親密相被網友鬧爆炒作　于正：演員粗心po錯

內地演員吳謹言、洪堯因出演清宮劇《延禧攻略》而聲名大噪，兩人在《皓鑭傳》中再度合作，更於今年年初傳出戀情，雖然吳謹言否認，但日前相關親密照再度曝光。

昨日（9日），洪堯在微博上載四張照片，第一張是同吳謹言的合照，相中的兩人笑容滿面，吳謹言頭戴cap帽，手托臉頰，靠在洪堯的肩膊，而洪堯則望著對方，非常親密。不過20幾分鐘後，洪堯便刪除了該條微博。

洪堯在微博po出同吳謹言的親密相後隨即刪除，引起網友熱議。（微博截圖）

照片一出，即刻引起網友熱烈討論，于正更於今日（10日）回應兩人親密照一事，稱是新劇花絮物料，存入草稿箱後被自動發出，這張照片是為提醒洪堯配合劇集宣傳發的，最後還大呻「真是個唯恐天下不亂的圈子！」隨即又刪除。

但網友們並不買賬，矛頭直指洪堯，稱他「心機男」、「蹭熱度炒作吧」、「之前吳謹言一而再再而三否認，洪堯單方面暗地裡來這齣……」等，也有網友覺得于正就是故意炒作：「出一套劇就炒作一次，把粉絲當狗溜，敢情粉絲沒事找事，解釋不清就閉嘴。」

于正出面代洪堯解釋，不過之後亦刪除這條微博，但事件並未就此完結。（微博圖片）

見大家「不肯收手」，于正隨即又發長文及劇照澄清，表示是洪堯粗心大意，將兩篇不同的微博混淆，在留言區還說自己高估網友理解能力，不會再解釋。不過網友都要求洪堯出面闢謠解釋，不能次次都女方孭貨。

于正再次發文解釋事件原委，稱洪堯只是粗心發錯。（微博圖片）

其實洪堯靠《延禧》打開知名度後，網絡上有關他的新聞幾乎全是負面，更被網友找出曾經的出軌證據，有指他之前還喜歡在佘詩曼微博下留言，採訪裡多次表示嫻妃（佘詩曼在《延禧》中的角色）是他的理想型等，所以網友會覺得他是為了紅而炒作。