【皓鑭傳】《延禧》和親王被封2019渣男代表　29歲洪堯：有壓力

延遲兩個月先播出，由《延禧攻略》班底主演的古裝劇《皓鑭傳》果然非同凡響，一開播就迅速破百萬流量引起討論。劇中飾演公子蛟的洪堯，因權勢而拋棄初戀情人，人前人後又兩個樣被網友封為「2019渣男代表」，剛巧他在《延禧攻略》中飾演的和親王弘晝又是一名渣男，舊戲新戲都「渣」到底令不少網友憎恨他，而他自己都苦不堪言，在接受內地媒體訪問時亦承認好大壓力。

《皓鑭傳》一開播果然大受歡迎。（網上圖片）

有睇《延禧攻略》的都知道，洪堯飾演的和親王弘晝是侵犯魏瓔珞（吳謹言飾）姊姊魏纓寧的兇手，事後死不後悔改以為用錢就可以解決一切，更處處針對魏瓔珞置她於死地，兩個人一生糾纏不清。而在《皓鑭傳》中他飾演趙國公子公子蛟，同是與飾演李皓鑭的吳謹言糾纏不清，原是與李皓鑭相愛更答應娶她為妻，可是最終因為看重權勢而變臉拋開李皓鑭，娶她的妹妹岫玉（李春嬡飾）為妻，視初戀情人如陌生人更見死不救。

公子蛟因為權勢最後拋開李皓鑭。（網上圖片）

最後娶李皓鑭妹妹岫玉。（網上圖片）

人前人後兩個樣的他，當他對著李皓鑭﹑岫玉都有不同甜言蜜語，瞬間變臉的程度令人恐懼。之後見到李皓鑭重新振作成為一名舞姬看似有利用價值時，他就「吃着碗裡，瞧着鍋裡」對她照顧有加，更不停甜言蜜語只為試探她，可以話利益當前其他人根本就不重要。另外，他還家暴正妻岫玉對她凌虐最後死去，心狠手辣的程度不禁令人咋舌。最好笑的是有網友好用心記錄了他一些「渣男語錄」，就好似「除了正妻的位置，我甚麼都可以給你」﹑「娶了你除了給你善後之外，還有甚麼作用」…而他自己亦知道成為今年渣男代表，好識做地在社交網站上貼一張公子蛟的改圖寫著「渣男退散，以毒攻毒」只要轉發2019就不會遇到渣男，十分搞笑。

家暴正妻岫玉。（網上圖片）

最後岫玉更死去。（網上圖片）

對於一而再，再而三飾演「渣男」，洪堯都覺得壓力大：「這個角色可以說是我演過所有角色裡面，最難駕馭的一個角色吧！因為這個角色很多面，包括他在宮前，人前一套背後一套，可以說是這個角色的性格很多面。這方面對我來說比較有壓力。」雖然角色被神憎鬼厭，網友紛紛吐嘈，但與此同時證明了他的好演技，皆因演一個壞人最成功的回饋就是被鬧，這一點洪堯絕對成功。

清裝演渣男﹑戰國劇又演渣男，對於「渣男」角色他自己都表示好大壓力。（網上圖片）