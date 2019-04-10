童星Jacky仔重返TVB拍劇　與哥哥齊積極向演藝圈發展

TVB劇集中經常出現不少好戲的童星，好像最近在《鐵探》中飾演袁偉豪囡囡的「晴晴」潘姿善，十分搶鏡。其實過往TVB都有很多精靈可愛的小童星，當中有一對兄弟大家一定印象深刻，就是王秉熹（Jeffrey）和王樹熹（Jacky仔）兩兄弟。雖然大家對他們的印象可能還停留在他們小時候，但其實Jeffrey已經24歲，Jacky仔也20歲了。

唔經唔覺兩兄弟已經大個仔！（IG圖片）

早前Jacky仔在微博Post了幾張照片，原來他有份演出由田蕊妮、曹永廉主演的新劇《她她她的少女時代》，他在接受《香港01》訪問時透露自己是飾演童年的曹永廉：「因為今次嘅監製之前都有拍過，跟住佢搵我試鏡後覺得ok，之後就去造型同拍，拍咗一個半月左右。（同邊個對手戲多？）因為做童年都係同返童年嘅角色拍，亦有一兩場係同田蕊妮同場嘅。（再返TVB拍劇有咩感覺？）幾開心呀，嚟緊有時間機會嘅話都會拍劇嘅。」

Jacky仔早前重返TVB拍攝劇集《她她她的少女時代》，飾演童年的曹永廉。（微博圖片）

2003年當年只有4歲的Jacky仔參加了由港台舉辦的節目《點蟲蟲 開開心心學飛》而入行，適逢當年沙士襲港，他與黃秋生合作拍攝《1: 99抗炎短片—我的飛行家族》開始為人熟悉，之後更進了TVB做童星，展開拍劇生涯：「嗰陣我讀上午校，中午食完飯晏晝就去拍，其實都係當去玩咁，拍劇就係我嘅課外活動，同埋導演、同劇嘅演員都會教我，所以都幾開心。」小時候的Jacky仔面圓圓又眼仔碌碌，的確是人見人愛，轉眼間已經20歲，高高瘦瘦：「今次返去都有見到以前合作過嘅工作人員，好多都話唔認得我，可能冇諗過我已經咁大個。」

Jacky仔同歐陽震華在《爸爸閉翳》中飾演兩父子，兩人幾乎日日見感情都好好。（網上圖片）

+ 13 + 12 + 11

現時在香港城市大學讀媒體與傳播系的Jacky仔，將會在明年畢業，輔修日文的他，去年更到日本神奈川大學短期交流。雖然要兼顧工作和學業，但他仍然保持好成績，GPA有3.7。除了拍劇之外，Jacky仔也有從事配音工作，不過他最感興趣的還是幕前演出：「其實一直都有配開音，兩樣我都鍾意。大學讀呢科都係因為鍾意呢行，畢業之後希望可以拍返多啲劇啦。（想拍咩類型嘅角色？）都想試下搞笑嘅，其實做童星對我嚟講係一個幾有趣嘅經驗同回憶。」

Jacky仔都有從事配音工作，還曾有機會跟丁羽叔學習。（IG圖片）

哥哥Jeffrey最令人印象深刻的相信還是《十兄弟》中的大喊十。（網上圖片）

而Jacky仔的哥哥Jeffrey，曾參演《皆大歡喜》、《隔世追兇》、《歲月風雲》等，當中就以《十兄弟》中的「大喊十」最深入民心。中學就讀喇沙書院的他，去年畢業於浸會大學電影系。他執導的畢業作品《成長中》更獲得「全球大學電影獎」的「浸大電影特別推薦獎」，絕對有望成為演藝圈的幕後新星。Jacky仔也透露哥哥最近積極寫劇本，參加不同的比賽，籌措資金。但提到兩兄弟未來的發展，他就表示：「冇特別諗過，但如果有機會都希望兩兄弟拍住上嘅。」

Jeffrey執導的畢業作品《成長中》獲得「全球大學電影獎」的「浸大電影特別推薦獎」。（網上圖片）

Jacky仔同哥哥一向兄弟感情深厚，去年Jeffrey畢業，他當然都有到場見證。（IG圖片）