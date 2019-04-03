【怪獸3】《抖室》童星演年輕版佛地魔　將重點探討他成魔之路

加拿大童星雅各川伯尼（Jacob Tremblay）的演技相信無容置疑，他在《抖室》（Room）及《奇蹟男孩》（Wonder）的演出確實令人眼前一亮。 而最近他再有新挑戰，據了解，他將在《怪獸3》擔演重要角色「佛地魔」的童年版（Voldemort），電影暫定將在今年秋季開始拍攝，明年11月上映。

加拿大童星雅各川伯尼（左）與貝兒娜森（右）合演《抖室》，表現備受讚賞。（劇照）

去年上映的《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald），故事逐步與《哈利波特》聯繫上，當中包括祖迪羅（Jude Law）飾演年輕版的鄧不利多、韓國女演員金秀賢飾演娜吉妮（Nagini）及愛爾蘭女演員Fiona Glascott飾演年輕麥教授等，幾個連繫到正傳的角色相繼出現。雖然當時有哈利波特迷發現麥教授教書的時間與正傳《哈利波特》有出入，但是這條線確實為哈利波特迷帶來驚喜，相信將在餘下的續作仍然見到麥教授的出現。

《怪獸與葛林戴華德之罪》娜吉妮及Aurelius Dumbledore這條故事線，相信也是影迷非常期待的一環。（劇照）

如今，《怪獸3》與《哈利波特》的聯繫變得愈來愈強大，因為哈利波特的命中剋星佛地魔終於要登場。據《怪獸》系列電影監製Steve Kloves表示，年輕童星Jacob Tremblay將加入拍攝《怪獸3》：「我們很高興可以有像Jacob Tremblay這樣的年輕天才加入這個魔法世界，我們迫不及待讓影迷知道，這個從未提及的佛地魔童年故事。」電影另一監製兼編劇J.K. Rowling補充指：「Tom Riddle（佛地魔）的生活故事在我筆記本已存放了20年。」然而目前並沒有提供更多有關年輕伏地魔的訊息，當中包括如何融將他入到《怪獸3》，只明確地表示Jacob Tremblay飾演的角色將非常重要。