【多圖】林芊妤家教極嚴　自爆父親曾報警：要驗我係咪處女！

索媽林芊妤（Coffee）再次亮相ViuTv由駱振偉（Thor）主持的節目《晚吹：女學生．吹水班》。節目主題圍繞住校園生活和青春回憶，一向作風大膽的Coffee就自爆讀書時期家教相當嚴厲，真是令人出人意表！

節目中，Coffee稱當時的男友並不乖巧，經常出入酒吧，但自己就不能出夜街！最後，男友竟出軌自己的姊妹：「其實係我朋友鍾意佢，後來唔知點解同我男友去酒吧嗰陣就錫咗佢，之後佢咃兩個就……有啲嘢喇！」

真係估唔到coffee讀書時期，家教嚴到唔俾出夜街！（資料圖片）

仲慘被男友出軌！（IG圖片）

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當被Thor問到有沒有曾着校服與男友曳曳時，她回答稱：「冇，着校服冇！（3年都冇？）因為當時驚我爸要我去驗，當時佢有試過報警話驚我唔係（處女），就話要帶我去驗！我當時一直有呢個概念，所以一路都唔夠膽！（等等，驗咩？）驗我係咪處女。所以，就係因為呢樣嘢所以有我個朋友出現。嗰陣我個女仔朋友好快就同佢發生關係。」

拍拖3年都冇男友曳曳！（IG截圖）

被主持人乖巧時，Coffee就澄清自己並不乖：「嗰陣時冇，後尾冇返學就……（補返晒？）唔係……」