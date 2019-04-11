Super Girls首位人妻！　Jessica上載合照宣布封盤嫁金融才俊

女子組合Super Girls成員Jessica（蔡明思）今日在Instagram上載了未婚夫的甜蜜合照，宣布封盤成為人妻，並留言寫道：「我真的有好消息想告訴大家呀 首先恭喜陳生 他燒了三輩子的好香 這輩子終於可以娶我回家！ 恭喜晒！！！之後恭喜自己榮升超人 從此之後 聽教聽話 洗衫煮飯打掃全包在我身上 聽落好像有點累 但我很樂意 #恭喜有情人終成眷屬 #人生很完（圓）滿 P.S 陳冠是我的天使，我每天都很想感謝他！I can't wait to marry you.」

（Jessica IG）

照片中，兩人冧爆對望，而Jessica手上的鑽石戒指亦非常搶眼。接受傳媒訪問時，Jessica透露男友叫Steven，Instagram稱呼對方為「陳冠」只係自己稱呼對方的暱稱，兩人拍拖6年，對方是在香港工作的台灣人，從事金融行業。Jessica解釋對方是圈外人，這6年來頭幾年都是遠距離戀愛，加上當時感情未算很穩定，所以一直都沒有公開戀情。

談到求婚過程，她表示在泰國發生：「佢夾埋經理人呃我，話有個工作喺泰國，去到泰國酒店就見到成間房都係氣球、玫瑰花，準備求婚。覺得好感動，都有眼濕濕，因為男朋友個人都幾搞笑。」Jessica笑指沒有想過對方會這麼細心，所以覺得特別驚喜。