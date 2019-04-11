Taylor Swift撐LGBTQ捐款近90萬　平權組織：由衷感謝你做的一切

美國唱作歌手Taylor Swift一直是LGBTQ群體的支持者之一，最近她為美國田納西州的平權組織「Tennessee Equality Project」捐款11.3萬美金（約88.6萬港元），更附上一封親筆信給TEP執行董事Chris Sanders，以表心意。

Taylor Swift在信中寫到：「親愛的Chris，你們所做的一切深深地鼓舞著我，尤其是最近田納西州精神領袖反對州立法機關欲通過的『Slate of Hate』系列法案。請代我向他們表示由衷地感謝，並接受這筆捐款，以支持你以及其他領導人所做的一切工作。感謝你們為所有人提供了一個可以寄託心靈的地方。」

Taylor Swift不止為TEP慷慨解囊，更附上親筆信以表心意。（Twitter圖片）

而Chris Sanders也在Facebook作出回應，他表示在這關鍵的時刻，收到Taylor Swift的捐款，非常感恩以及榮幸：「Taylor Swift一直是LGBTQ 群體的盟友，她目睹我們同田納西州長期以來的抗爭，與許多善良人士包括宗教領袖等一齊發聲，在恐懼前表達他們的愛。」

TEP執行董事Chris Sanders在Facebook向Taylor Swift致謝。（Facebook截圖）

田納西州風氣保守 捐款足夠一年運作

美國田納西州有別於東西岸等大城市，是一個保守的南方地區，對於LGBTQ群體並不是特別友善，享受的權利也不多。而Taylor Swift的這次捐款對於TEP來講是一筆可觀的收入，相當於一年的營運費，不單止在關鍵時刻幫助他們解決財政問題，更激勵他們繼續為LGBTQ 群體奮鬥，出一分力。

Taylor Swift為人低調，但做善事不遺餘力。作為當今世界最有影響力的歌手之一，她透過公眾人物的光芒，力所能及地去支持、幫助以及影響更多人。對於Taylor Swift今次的舉動，網友們也紛紛大讚她「人美心善」、「這太鼓舞人心了」、「太不可思議了，我好感動」等，都向其致意。