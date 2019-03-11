Miley Cyrus上傳Taylor Swift動作圖賀婦女節　網民：行為嘔心

美國女歌手Miley Cyrus經常言行出位，無懼他人眼光在社交網站分享自己癲癲喪喪的一面。日前Miley分享多張與其他女星的合照慶祝三八婦女節，其中她上傳了一張與Taylor Swift的18禁合成GIF照片引起極大爭議，而照片的Caption更是令人咋舌。

3月8日婦女節當天，Miley Cyrus在社交網站上傳了一張與Taylor Swift的18禁合成動圖惹起不少爭議。（Miley Cyrus IG）

她更在這張合成動圖中寫上「你想將Taylor一樣在上面（Will you Top like Taylor）？還是像Miley一樣猛烈擺動臀部（Or Twerk like Miley）？」「Twerk」這個字由Twist（旋轉）和Jerk（猛烈的動作）組合而成，而《Twerk It Like Miley》其實是美國歌手Brandon Beal於2014年推出的一首歌。而Miley的本意其實是想表達，身為女性有權選擇做主導者（動圖中的Taylor）還是被動者（動圖中的Miley）。不過動圖中二人的動作實在太露骨兼極具性暗示，惹起不少爭議。

Miley Cyrus癲癲喪喪，曾多次因出位言行被抨擊。（視覺中國）

當中以Taylor Swift的粉絲罵聲最大，紛紛直斥Miley消費偶像，亦有人覺得Miley損害Taylor形象兼行為嘔心；不過亦有人覺得她只是開個玩笑，不需要如此認真。