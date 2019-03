Miley Cyrus上傳Taylor Swift動作圖賀婦女節　網民：行為嘔心

美國女歌手Miley Cyrus經常言行出位,無懼他人眼光在社交網站分享自己癲癲喪喪的一面。日前Miley分享多張與其他女星的合照慶祝三八婦女節,其中她上傳了一張與Taylor Swift的18禁合成GIF照片引起極大爭議,而照片的Caption更是令人咋舌。

3月8日婦女節當天,Miley Cyrus在社交網站上傳了一張與Taylor Swift的18禁合成動圖惹起不少爭議。(Miley Cyrus IG)

她更在這張合成動圖中寫上「你想將Taylor一樣在上面(Will you Top like Taylor)?還是像Miley一樣猛烈擺動臀部(Or Twerk like Miley)?」「Twerk」這個字由Twist(旋轉)和Jerk(猛烈的動作)組合而成,而《Twerk It Like Miley》其實是美國歌手Brandon Beal於2014年推出的一首歌。而Miley的本意其實是想表達,身為女性有權選擇做主導者(動圖中的Taylor)還是被動者(動圖中的Miley)。不過動圖中二人的動作實在太露骨兼極具性暗示,惹起不少爭議。

Miley Cyrus癲癲喪喪,曾多次因出位言行被抨擊。(視覺中國)

當中以Taylor Swift的粉絲罵聲最大,紛紛直斥Miley消費偶像,亦有人覺得Miley損害Taylor形象兼行為嘔心;不過亦有人覺得她只是開個玩笑,不需要如此認真。