鍾欣潼分享護膚心得　日日敷mask真係會有白滑肌膚？

時下無論是女明星抑或普通女生，幾乎日日都會化妝，護膚也成為生活中必不可少的一步。相信很多人為了保持皮膚的水潤與光澤，每日都離不開敷面膜，有的甚至是早、晚各一張，令肌膚隨時「保鮮」，殊不知這其實是一個錯誤的方法。

最近，阿嬌鍾欣潼在社交平台分享自己的護膚心得，同大家講解敷面膜的誤區。

一：不要每日敷面膜

阿嬌在文中講到，雖然經常敷面膜會令皮膚越來越水潤，但並非越水潤越好。皮膚水潤度到達一個極限時，透氣性會變弱，角質層疏鬆，長此下去，皮膚會無法適應乾燥的環境，自我抵抗力越來越差，反而容易爛臉。

所以她表示化妝老師建議，一周敷3次即可。

每日敷面膜雖然會令皮膚變得水潤，但同時也會令角質層疏鬆，令皮膚變得越來越差。（視頻截圖）

二：不要妝前敷面膜

想必不少女生都有耳聞「化妝前敷面膜可以令妝容更加服帖」的類似話語，而妝前敷面膜，皮膚角質層的含水量會瞬間增加，對光線的折射率也隨之升高，所以會令皮膚顯得透亮水潤。不過，彩妝中含有不少化學物質，這時裡面的刺激成分會「乘虛而入」，長遠下去對皮膚會造成很大的傷害。

因此，上妝前一日敷面膜最佳。

敷完面膜後，肌膚會透亮水潤，但同時也會吸收彩妝的刺激成分，反而對皮膚造成傷害。（IG圖片）

三：敷完面膜不洗面？

市面上很多面膜都有「敷完面膜不用沖洗」的標示，不過這也是不正確的。因為在敷面膜的過程中，肌膚已經吸收精華液，剩下的殘留在臉上，皮膚不會再吸收，反而容易悶痘。阿嬌稱自己曾因偷懶敷完面膜無洗，結果第二日就生出閉口痘痘，所以建議大家敷完要清洗面部，之後還會按摩一下，塗抹面霜、精華再睡。

敷完面膜後，面部會殘留很多精華液，但有時過多，容易生痘。（視頻截圖）

當然，每個人的膚質不同，有關敷面膜的方法同建議也層出不窮，好似「敷完面膜是否需要清洗」的問題在網絡上也有很多種答案，對個人適用未必對所有人都是如此，皮膚的好壞同飲食、作息、習慣等也有很大關聯，所以找到最適合自己的方法才是關鍵。