TVB再現神秘廣告引不安　疑似抄襲「蘋果廣告」掀起話題

無綫電視翡翠台在去年聖誕夜的黃金時段播放了一個神秘廣告，這段約5秒的影片以煙花畫面為背景，在正中央以黃色大字寫出「蘋果廣告製作公司」，背景音樂是劉德華的《真我的風采》。由於該廣告在黃金時段不斷播放，隨即引起網民熱烈討論。相隔幾個月，有網民發現最近又有一則神秘廣告在翡翠台出現，相當可疑！

去年聖誕節播出的這段「蘋果廣告製作公司」廣告雖然只有短短5秒，但因為來歷不明，在網上掀起熱議。（網上圖片）

這段10秒的廣告在翡翠台下午和深宵時段都有播出，最近有追看深夜重播《法證先鋒》的網友，不難發現這個神秘廣告，經常在劇集完結後就播出，而該廣告正中央寫上「香港創業、領高、香港加盟」，而片中就有3個打扮成小丑和非洲酋長的小朋友，他們分別拿着氣球、頭戴鳥翎，站在山上跳下跳下，並以充滿節奏感的背景音樂襯底，但就完全看不出廣告想傳達什麼信息，深夜時段出現這個奇怪廣告，其實都相當恐怖

這段新的神秘廣告畫面似足「蘋果廣告」，但難以看出當中意思。（影片截圖）

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看到這個廣告的觀眾，相信都會聯想到去年年底播出的「蘋果廣告製作公司」廣告，當時有網友在廣告出街後上網搜尋這間公司的資料，但發現沒有任何相關結果，而且廣告中亦未有提供任何查詢熱線、公司網址，因此惹來不少揣測，更有人回憶起2003年時也曾見過極相似的廣告，並留言「2003年就係晚晚播呢個廣告，跟住SARS就嚟」，說法甚為恐怖。

去年「蘋果廣告製作公司」的廣告播出後，有網友指出2003年曾播出一則「蘋果電影」廣告，同樣奇怪。（網上截圖）

當時有不少網友討論此事：

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而這次這個全新的神秘廣告，無論是畫面、字體、背景音樂、概念都與「蘋果廣告製作公司」的廣告極為相似，不過上網搜尋後發現這3間公司都有網址，而且在首頁就已經寫明查詢電話和公司業務範圍，資料清晰，3間公司都是與加盟和創業有關。但由於該廣告的出現和畫面都相當奇怪，令不少網友都深感疑慮。不過《香港01》致電查詢廣告的含義時，3間公司的聯絡人都表示不清楚有關廣告的任何內容。究竟這次的廣告與之前的神秘廣告是否有關聯，還是參考上次的概念，引起話題，暫時還是無從得知。

新神秘廣告中的「領高」公司曾製作一段6秒的廣告，片中的人穿上西裝，雖然並沒有對白，但似乎更符合公司的形象。（影片截圖）