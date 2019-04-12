【勝利醜聞】揭鄭俊英聊天室成員涉集體強姦　律師爆有10條影片

韓國歌手鄭俊英上月被爆出在聊天群組中非法散播偷拍性愛影片，當中牽涉多位藝人包括BIGBANG前成員勝利、崔鍾訓、龍俊亨、李宗泫、Roy Kim、Eddy Kim等，牽連甚廣。雖然鄭俊英已認罪，警方也已經立案調查涉案藝人，但最新消息曝光後再度引起熱議。當初揭露事件的房律師近日接受JTBC電視台節目《Spotlight》訪問時透露，聊天群組成員涉及集體性侵，行為令人髮指。

崔鍾訓早前被爆涉嫌於2012年在美國落藥迷姦一名女子，他到警察廳接受調查時承認拍攝一條非法影片，以及散佈5件淫褻物品。（視覺中國）

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據昨晚（11日）播出的JTBC節目《Spotlight》報道，節目訪問了最初舉報鄭俊英「黃金手機」的房律師，他表示聊天室內有大約10條影片，片中的受害女性在失去意識下被偷拍，懷疑加害人使用GHB（迷姦水）等藥物進行性犯罪：「有女性是在毫無意識的狀況下被拍攝影片及照片，也有推測是在強暴情況下拍攝，總共大約有10件。近日與部分受害者見了面，很多人都對當時的情況沒有記憶。」

最初舉報鄭俊英「黃金手機」的房律師近日接受節目訪問，指出鄭俊英聊天室可以推斷為「強迫性行為」的相片及影片加起來大約有10條。（影片截圖）

黃金手機舉報者亦有現身接受訪問。（影片截圖）

房律師透露，聊天室內一位成員試圖性侵一名女性，但因為某些原因沒有成功，隨後另一人再度向沉睡的受害人下手。若加害者超過2人屬於「集體強姦」，經主持人追問下，房律師亦承認有兩人以上進行性侵，因而懷疑聊天室成員涉及「集體強姦」。他還指出聊天室成員完全沒有將女性看作獨立的人格體，而是當成了滿足性慾的工具，對話中甚至出現「反正都要扔掉」的字眼，相當惡劣。

房律師表示由影片得知，當中有涉及「集體強姦」的情況發生。（影片截圖）

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據房律師所稱，聊天室內有部分加害者被影到臉部特徵，當中包含藝人，可以推測加害者有4人，再加上在現場的人約有6人。此外，聊天群組每隔幾個月就會解散再重組一次，勝利會指示所有成員退出聊天室，之後再另開一個新的群組，而被主動刪除的記錄在通信公司的資料庫中只會保留2至3日，所以無從調查。但因為鄭俊英從沒退出原來的聊天室，聊天紀錄未被刪除，才令案件曝光。

早前鄭俊英因涉嫌偷拍及散播性愛影片被拘留。（視覺中國）

房律師透露聊天室對話內容超過30萬則，比早前報道的20萬則還要多，更以「數之不盡」來形容。（影片截圖）