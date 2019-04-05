【勝利醜聞】鄭俊英聊天室10成員曝光　勝利涉毀滅證據更換手機

韓國歌手鄭俊英近日被爆出在聊天群組中非法散播偷拍性愛影片，事件越演越烈，日前有報道指鄭俊英在23個聊天室散播性愛影片，成員的身份也逐漸浮出水面，除了之前爆出的勝利、李宗泫、龍俊亨、Super Junior的強仁、2AM成員鄭珍雲等，MBS NEWS昨日（4日）更公開群組中10位成員的名單。

MBS《NEWS DESK》昨日（4日）公開鄭俊英聊天室10位成員名單。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

MBS NEWS報道指聊天室成員人數多達16人，其中包括鄭俊英、勝利、李宗泫、龍俊亨、崔鍾訓、強仁、鄭珍雲、Roy Kim、Eddy Kim以及模特兒李哲宇。其中Roy Kim因為涉嫌散播淫片，由證人轉為嫌疑人，被正式立案，有傳他的教授爸爸甚至在學生面前道歉。李宗泫、龍俊亨就以證人身分接受調查，而強仁、鄭珍雲、李哲宇因目前尚未發現犯罪證據，因此暫未被傳喚調查。

Roy Kim已由證人轉為嫌疑人，被正式立案調查。（視覺中國）

至於Eddy Kim就被爆因為涉嫌散播性愛影片，已被立案調查，而他所屬經理人公司就回應指Eddy Kim於3月31日接受了警方兩小時左右的調查，承認他確實在聊天室內，但沒有偷拍和散播性愛影片，只是上傳了一張在網上流傳的露骨照片，並稱Eddy Kim已經意識到事態的嚴重性，目前深刻反省，向大家真誠地道歉。

有傳Eddy Kim已被警方以涉嫌散播性愛影片被立案調查。（視覺中國）

此外，最新消息指勝利昨日（4日）在第7次被警方傳召，事緣警方發現鄭俊英、崔鍾訓等人交出的都是新手機，因此懷疑他們串供毀滅證據。而警方從他們的陳述得知，是勝利指示聊天室成員更換手機。據警方透露，勝利在2月26日對聊天群組的成員說：「完全不記得2015年說了什麼，你們還有以前的手機或紀錄嗎？」當大家回應沒有記錄時，勝利表示警方可能會進行強制搜查，因此要求他們更換正在使用的手機。

勝利昨日（4日）第7次被警方傳召，警方從鄭俊英和崔鍾訓等人陳述得知，是勝利指示他們更換手機。（視覺中國）