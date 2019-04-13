隋棠相夫教子仲要忙飛紐西蘭拍廣告　意外發現老公細膽驚昆蟲

女星隋棠與老公Tony育有一對可愛兒女Max、Lucy，去年年底又迎來老三Olie，一家五口家庭幸福美滿，令人稱羨，結婚3年多，夫妻感情保鮮甜蜜，日前她到紐西蘭拍廣告，Tony愛相隨，卻讓她發現老公居然超怕蟲，看到馬還刻意保持距離，意外見到老公另一面。

隋棠12日出席冰品活動，她坦言以前不愛甜食，也不懂女生為何吃甜食就會有幸福感，直到近30歲時才開始喜歡甜點，不過當了媽之後，為了孩子健康，平常她不太讓孩子們碰甜食，而是以獎勵方式，有甜品當獎賞，兒子Max和女兒Lucy都會乖乖吃飯。

隋棠出席冰品活動時坦言以前不愛甜食，也不懂女生為何吃甜食就會有幸福感，直到近30歲時才開始喜歡甜點。（聯合新聞網）

隋棠在結婚短短3、4年內，以神進度生3名兒女，不但名模窈窕體態與婚前分寸未差，和老公婚姻生活幸福美滿更是令人羨慕，今年2月，她到紐西蘭拍服裝品牌形象廣告，由於行程多數在大自然環境裡，周圍不時有不知名昆蟲上竄下跳，她笑：「我在鄉下長大，不怕昆蟲也不怕小動物，但他是都市長大的男孩，不認識普通昆蟲，而且還很害怕。」笑說將樹上蟬脫掉的殼拿給老公看，結果Tony竟嚇到倒退好幾步，一溜煙就跑掉，夫妻和180公分高的駿馬合照，老公也是刻意保持距離，最後還是站到隋棠身邊，才完成工作。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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