胡杏兒陀B鼻變大即係生仔？　孕婦鼻子變大有三大原因

胡杏兒今年1月尾時宣布懷有第二胎，近日同老公及大仔Brendon到泰國度假影靚相。同陀大仔時一樣，杏兒的鼻子變大，令不少網友引用坊間陀仔會鼻大的說法，猜測她今胎又是男B。事實又是否如此呢？

胡杏兒陀第二胎鼻子又變大，網民猜測她今次又是懷男B。（IG圖片）

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其實有不少醫生解釋過，孕婦鼻子變大也不是懷男孩的徵兆，這是沒有科學論據的。有些人生女也會鼻子變大，也有些人即使陀仔鼻子也不會有變化。

其實孕婦鼻子變大有以下成因：

雌激素增加引起水腫

孕婦懷孕後體內雌激素增加，有機會引起身體一系列水腫。懷孕後期，由於孕酮和雌激素濃度增至懷孕前的二十倍以上，會造成鼻粘膜的充血，鼻部的水腫，鼻子可能會變大、變紅，這種現象是體內激素產生改變的正常生理反應，與陀仔陀女無關。

杏兒陀大仔時，鼻子同樣變大，事實上鼻子變大跟生仔生女沒有關係。（IG圖片）

代謝加快 呼吸頻率提高導致鼻大

孕婦的代謝比孕前加快，呼吸頻率提高，對鼻腔刺激大，鼻孔擴大，導致鼻子變大。

脾胃壓力增大導致異常

鼻子及周圍變紅顯示脾胃功能出現異常，有可能是因為懷孕後營養豐富，脾胃工作增加，加上被胎兒擠壓，因而會出現一些異常。

杏兒生完之後，鼻子便回復原來的樣子。（IG圖片）

孕期鼻子變大，媽媽們無須擔心，這些身體異常會在生完BB後消失，鼻子就會恢復原來的樣子。孕婦注意平時飲食不要吃太油膩的食物，飲食盡量清淡，少食多餐才好。另外可以定期進行一些鼻子部位的按摩，或針灸鼻子部位令血管暢通。